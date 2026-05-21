Inthenews
Radical Theory и Rever Games анонсировали новую фэнтези‑игру «Clockfall» в ранний доступ на Steam
Ранний доступ к игре на PC через Steam выйдет 28 мая 2026 года. Полный релиз для ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X|S запланирован на 2027 год

В «Clockfall» игрокам предстоит погрузиться в мир бесконечной временной петли, где каждому решению придаётся особое значение. Нужно преодолевать смертоносные подземелья, сражаться с врагами и побеждать мощных боссов, чтобы вырваться из этого цикла. 

                                                                 Изображение: Rever Games

Время в игре — самый ценный ресурс, который заставляет игроков принимать сложные решения. Такая механика требует тщательного планирования каждого шага. Игроки могут вкладывать средства в развитие персонажа, разблокировать новое оружие и заклинания или жертвовать текущим прогрессом ради дополнительных секунд.

Главная особенность проекта состоит в двойном ритме геймплея. Все, что игроки собирают во время забегов, ресурсы, улучшения и прочие бонусы, должно быть использовано для укрепления героя и деревни. Успешная оборона от волн врагов, которые становятся все сильнее, даёт постоянные улучшения. Они позволяют игрокам набирать силу с каждым забегом, лучше осваивать игровой цикл и в конечном счете выбраться из кошмара, который стал основой игрового процесса «Clockfall».

#clockfall #radical theory #rever games #фэнтези‑игру
Источник: gematsu.com
