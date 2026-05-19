Студия Polyarc представила новую часть серии Moss — The Forgotten Relic. Релиз приключенческой игры запланирован на лето 2026 года. Проект выйдет на PlayStation 5, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch, Switch 2 и ПК через Steam

Разработчики адаптировали известную VR-серию для консолей и ПК, сохранив атмосферу оригинала. В новой версии они объединили историю в цельное повествование, добавили улучшенную графику и новые кинематографические сцены. Для версии без VR авторы переработали систему камеры и сделали обзор более комфортным.

Изображение: Polyarc

Сюжет игры рассказывает о путешествии юного мышонка Квилла по сказочному фэнтезийному миру, полному древней магии и рун. Геймплей строится на исследовании локаций, решении загадок и сражениях. Игроки управляют Квиллом напрямую и одновременно взаимодействуют с окружением в роли хранителя, связанного с сюжетом. Polyarc называет эту механику двухуровневым геймплеем.

Больше подробностей студия раскроет в июне на мероприятии IGN Live. Точная дата релиза будет названа позднее.