Разработчики адаптировали известную VR-серию для консолей и ПК, сохранив атмосферу оригинала. В новой версии они объединили историю в цельное повествование, добавили улучшенную графику и новые кинематографические сцены. Для версии без VR авторы переработали систему камеры и сделали обзор более комфортным.
Изображение: Polyarc
Сюжет игры рассказывает о путешествии юного мышонка Квилла по сказочному фэнтезийному миру, полному древней магии и рун. Геймплей строится на исследовании локаций, решении загадок и сражениях. Игроки управляют Квиллом напрямую и одновременно взаимодействуют с окружением в роли хранителя, связанного с сюжетом. Polyarc называет эту механику двухуровневым геймплеем.
Больше подробностей студия раскроет в июне на мероприятии IGN Live. Точная дата релиза будет названа позднее.