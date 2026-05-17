Inthenews
Тактический шутер Hell Let Loose Vietnam выйдет в июне на ПК и консолях
Студия Expression Games и издатель Team17 объявили, что цифровые версии игры появятся в продаже 18 июня 2026 года. Релиз состоится на PlayStation 5, Xbox Series X и S, а также на ПК через Steam и Epic Games Store

Перед официальным запуском авторы проведут открытое бета-тестирование с 29 мая по 1 июня. Во время тестирования пользователи смогут опробовать новые механики геймплея, включая подземные туннели, вертолёты и патрульные катера. 

                                                            Изображение: Expression Games

В полноценном релизе появится несколько крупных карт, каждая из которых рассчитана на 100 игроков в формате 50 на 50. В арсенале игроков окажется широкий выбор оружия того периода.

Игра позиционируется как тактический военный шутер и требует знания карт и умения работать в группе. Студия заявляет о планах регулярных обновлений после старта продаж, а поддержку проекта будет осуществлять команда Expression Games при участии Team17.

#team17 #expression games #hell let loose vietnam
Источник: gameinformer.com
