Студия Expression Games и издатель Team17 объявили, что цифровые версии игры появятся в продаже 18 июня 2026 года. Релиз состоится на PlayStation 5, Xbox Series X и S, а также на ПК через Steam и Epic Games Store

Перед официальным запуском авторы проведут открытое бета-тестирование с 29 мая по 1 июня. Во время тестирования пользователи смогут опробовать новые механики геймплея, включая подземные туннели, вертолёты и патрульные катера.

В полноценном релизе появится несколько крупных карт, каждая из которых рассчитана на 100 игроков в формате 50 на 50. В арсенале игроков окажется широкий выбор оружия того периода.

Игра позиционируется как тактический военный шутер и требует знания карт и умения работать в группе. Студия заявляет о планах регулярных обновлений после старта продаж, а поддержку проекта будет осуществлять команда Expression Games при участии Team17.