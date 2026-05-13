Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Inthenews
Студия Singularity 6 выпустила дополнение Royal Highlands для cozy MMO Palia
В многопользовательской игре Palia стало доступно крупное дополнение Royal Highlands с новой зоной, сюжетной линией, системой верховой езды и персонажем по имени Эшелон. Релиз состоялся 12 мая

Разработчики сообщили, что обновление открывает новую главу истории игры и добавляет масштабную территорию для исследования.

С выходом дополнения пользователи получили доступ к Королевским Высокогорьям. В новой зоне игрокам предстоит изучать земли, связанные с древней историей мира Palia, а также расследовать загадочные события вместе с новым героем по имени Эшелон. По сюжету персонаж считается единственным наследником герцогства Бахари. В дополнении появилась отдельная карта с новыми заданиями, головоломками и дополнительными активностями для разных игровых навыков.

                                                             Изображение: Singularity 6

Одним из главных нововведений стала система верховой езды. В игре появились лошади и возможность создавать собственные конюшни. Разработчики добавили коллекции декоративных предметов в стиле рококо, новые рецепты и расширенные функции крафта, хранения и приготовления пищи.

                                                                      Изображение: Singularity 6

В Royal Highlands введена новая валюта под названием Янтарное Эхо. Ее можно получать во время исследования лагерей и прохождения испытаний. В обновлении также появились новые существа для охоты, насекомые и рыбы, а еще материал джадиум, который используется в ремесле.

Кроме того, в премиальном магазине стали доступны наборы Highland Champion, Ashwood Ranger, Paddock Prime и Courser Casual, а также дополнительные комплекты поддержки с косметическими предметами.

#palia #singularity 6 #cozy mmo
Источник: gamesbeat.com
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

В России началось строительство нового завода по производству деталей газотурбинных двигателей
Британский криминальный триллер «Легенды» вошёл в число хитов недели на Netflix
В 13 сезоне Diablo 4 класс Паладин утратил статус лидера игровой меты
В США строители ЦОД для ИИ выбирают сельские районы, чтобы обойти городские запреты
Microsoft забанила оборудование игроков до 9999 года за несанкционированный доступ к Forza Horizon 6
Исследователи нашли запечатанный колодец в 3200-летней сардинской башне эпохи железного века
Сиденья как у Rolls-Royce за $440 тысяч появились в Toyota Corolla Cross
Palit представила видеокарты GeForce RTX 5080 Infinity 3 полностью в чёрном цвете
Утечка информации о часах Garmin Forerunner 170 произошла из-за российского интернет-магазина
Похоже, компания ASUS готовит юбилейную материнскую плату ROG Crosshair к 20-летию бренда
Энтузиаст протестировал Forza Horizon 6 на ПК с Ryzen 7 9800X3D и RX 9070 XT с FSR 4.1
Oracle вынуждена отказаться от строительства газовой электростанции для ИИ-центра в Нью-Мексико
Сотрудники OpenAI начали массово становиться миллионерами
Полицейские Майами подали иск к Мэтту Дэймону и Бену Аффлеку из-за фильма «Лакомый кусок»
Режим Low Latency в Windows 11 ускоряет меню до 70% и запуск приложений до 40%
Дженсен Хуанг рассказал о наступлении эпохи электриков и сантехников
Эксперт сравнил качество картинки и fps в GTA IV с трассировкой пути и без неё
Консольный эксклюзив Return to Castle Wolfenstein: Cursed Sands портировали на ПК
Audi показала фотографии салона полноразмерного кроссовера Q9
AMD выпустила шесть новых процессоров Ryzen PRO 9000

Популярные статьи

Steam Machine против PlayStation 5 – за рамками маркетинга и вездесущего хайпа
Субъективный обзор новых фильмов «Достать стволы», «Кали» и «Акулы в Париже»
Как я написал статью на ресурсе «linux.org.ru» и убедился в токсичности и предвзятости модераторов
Сводное тестирование шести видеокарт nVidia RTX GeForce 3060 Ti 8Gb от четырёх производителей
Обзор ноутбука GIGABYTE GAMING A18 PRO GA8J
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter