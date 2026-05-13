В многопользовательской игре Palia стало доступно крупное дополнение Royal Highlands с новой зоной, сюжетной линией, системой верховой езды и персонажем по имени Эшелон. Релиз состоялся 12 мая

Разработчики сообщили, что обновление открывает новую главу истории игры и добавляет масштабную территорию для исследования.

С выходом дополнения пользователи получили доступ к Королевским Высокогорьям. В новой зоне игрокам предстоит изучать земли, связанные с древней историей мира Palia, а также расследовать загадочные события вместе с новым героем по имени Эшелон. По сюжету персонаж считается единственным наследником герцогства Бахари. В дополнении появилась отдельная карта с новыми заданиями, головоломками и дополнительными активностями для разных игровых навыков.

Одним из главных нововведений стала система верховой езды. В игре появились лошади и возможность создавать собственные конюшни. Разработчики добавили коллекции декоративных предметов в стиле рококо, новые рецепты и расширенные функции крафта, хранения и приготовления пищи.

В Royal Highlands введена новая валюта под названием Янтарное Эхо. Ее можно получать во время исследования лагерей и прохождения испытаний. В обновлении также появились новые существа для охоты, насекомые и рыбы, а еще материал джадиум, который используется в ремесле.

Кроме того, в премиальном магазине стали доступны наборы Highland Champion, Ashwood Ranger, Paddock Prime и Courser Casual, а также дополнительные комплекты поддержки с косметическими предметами.