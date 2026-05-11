Inthenews
Полная версия Forza Horizon 6 утекла в сеть за неделю до релиза
Ошибка шифрования при предварительной загрузке в Steam привела к утечке 155 ГБ игровых файлов

10 мая 2026 сервис SteamDB зафиксировал обновление страницы Forza Horizon 6. Британская студия-разработчик Playground Games добавила файлы для предзагрузки, но загрузила их на сервер без шифрования. Обычно такие данные распространяются в зашифрованном виде и открываются только после официального выхода игры, но на этот раз ключ разблокировки сработал преждевременно. 

                                                     Изображение: Playground Games

Общий объём утекших файлов составил около 155 ГБ, что соответствует полной версии проекта. Готовые файлы уже распространяются через пиратские сообщества и нелегальные файлообменники. Запустить игру удалось без кряка или сложных методов обхода защиты, так как в ней отсутствуют системы вроде Denuvo. Онлайн-функции остались недоступны из-за серверной аутентификации, но видео с игровым процессом уже появились в социальных сетях. 

Специалисты отмечают необходимость пересмотра протоколов безопасности предзагрузки Steam. Отсутствие строгих процедур контроля качества перед загрузкой данных приводит к значительным репутационным рискам для разработчиков и сокращению потенциальных продаж продукта после официального выхода.

#forza horizon 6 #утекла в сеть
Источник: invenglobal.com
