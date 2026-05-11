Ошибка шифрования при предварительной загрузке в Steam привела к утечке 155 ГБ игровых файлов

10 мая 2026 сервис SteamDB зафиксировал обновление страницы Forza Horizon 6. Британская студия-разработчик Playground Games добавила файлы для предзагрузки, но загрузила их на сервер без шифрования. Обычно такие данные распространяются в зашифрованном виде и открываются только после официального выхода игры, но на этот раз ключ разблокировки сработал преждевременно.

Общий объём утекших файлов составил около 155 ГБ, что соответствует полной версии проекта. Готовые файлы уже распространяются через пиратские сообщества и нелегальные файлообменники. Запустить игру удалось без кряка или сложных методов обхода защиты, так как в ней отсутствуют системы вроде Denuvo. Онлайн-функции остались недоступны из-за серверной аутентификации, но видео с игровым процессом уже появились в социальных сетях.

Специалисты отмечают необходимость пересмотра протоколов безопасности предзагрузки Steam. Отсутствие строгих процедур контроля качества перед загрузкой данных приводит к значительным репутационным рискам для разработчиков и сокращению потенциальных продаж продукта после официального выхода.