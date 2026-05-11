Ветеран игровой индустрии работает над стартапом, который должен создать новый игровой движок на основе обновленных принципов разработки и глубокой интеграции искусственного интеллекта

Известный разработчик Арьян Брюссе, ранее занимавший пост технического директора в Epic Games, объявил о старте нового проекта, цель которого в создании нового игрового движка. Инструмент под названием Immense Engine призван конкурировать с крупнейшими мировыми аналогами, предлагая полностью европейское решение с глубокой интеграцией ИИ‑технологий.

В движок можно интегрировать различные ИИ‑модели, например, Claude и ChatGPT, обновление становится возможным без привязки к устаревшим компонентам кода. Брюссе подчёркивает, что платформа остаётся гибкой на фоне стремительного развития технологий искусственного интеллекта.

Помимо игр Immense Engine планируют использовать для 3D‑симуляций, визуализации в логистике и Министерстве обороны. Создание виртуальных миров становится востребованным за пределами индустрии развлечений.

Создатель движка называет его полностью европейским продуктом. Решение разработано в Европе, собрано европейскими специалистами и соответствует местным стандартам. Брюссе отмечает, что сейчас на рынке нет аналогов.