Фильм «Remarkably Bright Creatures» с обладательницей «Оскара» Салли Филд (Sally Field) в главной роли всего за один день после премьеры ворвался в мировую пятёрку лидеров стриминга

По данным агрегатора FlixPatrol, лента заняла четвёртое место в глобальном рейтинге Netflix. Впереди только триллер «Обмен», боевик «Апекс» и детектив «Мой дорогой убийца». При этом по общему количеству просмотров новинка минимально отстаёт от лидеров. В США картина стартовала сразу со второй строчки.

Режиссёром проекта выступила Оливия Ньюман, известная по фильму «Там, где раки поют» (Where the Crawdads Sing). В основе ленты лежит одноимённый роман Шелби Ван Пелт (Shelby Van Pelt) 2022 года, который стал бестселлером и разошелся миллионными тиражами.

Изображение: Netflix

Изображение: Netflix

Сюжет рассказывает о Тове Салливан (Салли Филд), пожилой ночной уборщице аквариума. Она сближается с Марселлусом, гигантским осьминогом с феноменальным интеллектом, который внимательно наблюдает за посетителями. Вскоре в аквариум устраивается Кэмерон Кассмор (Льюис Пуллман) с тяжелой личной трагедией. Их объединяет настоящая дружба, меняющая жизни.

Премьера состоялась 8 мая. Критики встретили картину тепло: на Rotten Tomatoes рейтинг «свежести» составил 77% на основе 30 рецензий. Зрительский рейтинг оказался заметно выше и достиг 90% при более чем 50 отзывах.