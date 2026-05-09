Новый режим становится доступен автоматически после прохождения сюжетной линии. Игрокам предлагают пройти серию боевых этапов за Леона, постепенно открывая особые способности и улучшения. В описании обновления разработчики сообщили, что мини-игра сосредоточена на динамичных сражениях и рассчитана на многократное прохождение.
Изображение: Capcom
В Capcom отметили, что в режиме предусмотрено пять уровней сложности, включая экстремальный для опытных игроков. По словам разработчиков, поражение в нём приводит к полной потере прогресса текущего забега, что соответствует названию режима.
За прохождение этапов игроки получают эксклюзивные усилители, которые можно потратить на улучшения внутри самого режима.