Компания Capcom добавила в Resident Evil Requiem новый бонусный режим под названием «Леон должен умереть навсегда» (Leon Must Die Forever). Обновление уже доступно всем владельцам игры без дополнительной оплаты

Новый режим становится доступен автоматически после прохождения сюжетной линии. Игрокам предлагают пройти серию боевых этапов за Леона, постепенно открывая особые способности и улучшения. В описании обновления разработчики сообщили, что мини-игра сосредоточена на динамичных сражениях и рассчитана на многократное прохождение.

Изображение: Capcom

В Capcom отметили, что в режиме предусмотрено пять уровней сложности, включая экстремальный для опытных игроков. По словам разработчиков, поражение в нём приводит к полной потере прогресса текущего забега, что соответствует названию режима.

За прохождение этапов игроки получают эксклюзивные усилители, которые можно потратить на улучшения внутри самого режима.