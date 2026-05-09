Оценка шутера от Arrowhead Game Studios аудиторией в Steam упала из-за изменений в балансе и экономической модели проекта

За последние 30 дней в Steam появилось более 9 тысяч отзывов об Helldivers 2. Большинство из которых содержит критику в адрес разработчиков. Игроки недовольны монетизацией через военные облигации (Warbonds) и постоянными изменениями баланса.

Изображение: Arrowhead Game Studios

Игроки указывают на системные ошибки команды Arrowhead и жалуются на отсутствие логики в корректировке параметров оружия. Эффективное снаряжение часто становится бесполезным, тогда как враги получают усиление. Обновления отменяют предыдущие наработки вместо того, чтобы развивать механики. Фанаты проекта выражают разочарование тем, что потенциально отличная игра портится неправильным подходом к поддержке.

Изображение: Arrowhead Game Studios

Особую критику вызвал упор на финансовую выгоду. Геймеры считают, что разработчики ставят во главу угла продажу Warbonds. Такие действия приводят к ощущению, что интересы сообщества игнорируются. Часть аудитории заявила о потере интереса к проекту на фоне происходящего. Негатив вызывают и новые виды валюты, которые вводятся разработчиками.

Ранее Arrowhead удавалось исправлять ситуацию с помощью крупных патчей. В настоящий момент перспективы восстановления рейтинга неясны. Студия пока не представила планы по решению накопленных проблем.