Глава Take-Two назвал проект очень дорогим, не раскрывая точных цифр

По сообщению издания Business Insider, GTA 6 может стать самым дорогим игровым проектом за всю историю индустрии.

Согласно оценкам экспертов, компания Take-Two Interactive, владеющая правами на серию Grand Theft Auto могла потратить на разработку новой части от 1 до 1,5 миллиарда долларов. Руководитель компании публично не стал называть бюджет разработки, но признал, что создание игры потребовало значительных вложений и подчеркнул, что перед студией стоит задача выпустить масштабный развлекательный продукт с высоким уровнем качества.

Ранее в индустрии уже раскрывались оценки бюджетов крупных проектов. Разработка Horizon Forbidden West, по опубликованным в судебных материалах данным, обошлась примерно в 212 миллионов долларов, а на создание The Last of Us Part II было потрачено около 220 миллионов долларов. Также сообщалось, что бюджет перезапуска Marathon от Bungie может достигать 200 миллионов долларов, однако эта цифра не подтверждена официально.

Релиз GTA 6 официально запланирован на 2025 год, без объявленной точной даты. Игра выйдет на консолях PlayStation 5 и Xbox Series X и Series S. Rockstar Games ранее представила первый официальный трейлер проекта.