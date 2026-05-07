Релиз симулятора назначен на 16 июля

Компания Imagineer представила версию фитнес-симулятора с элементами бокса Fitness Boxing 3: Your Personal Trainer, адаптированную под консоль Nintendo Switch 2. Владельцы оригинальной версии для Switch смогут перейти на новую платформу, приобретя специальный пакет обновления стоимостью 1100 иен.

В декабре 2024 года Fitness Boxing 3 дебютировала на Nintendo Switch. Благодаря этому релизу вся серия Fitness Boxing преодолела рубеж в 3 миллиона проданных копий по всему миру

Изображение: Imagineer

Версия для Switch 2 получит несколько технических улучшений. Среди них режим «Продвинутое суждение», который анализирует точность и скорость движений игрока, плюс режим «Ускорение» с темпом до 200 ударов в минуту.

Помимо этого, разработчики добавили управление камерой, поддержку технологии GameShare и обновили графику. Все эти изменения направлены на то, чтобы тренировки стали более эффективными и удобными для пользователей новой консоли.