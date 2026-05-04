Новый сериал с Yahya Abdul-Mateen II в главной роли обошёл конкурентов и занял первую строчку в топе самых просматриваемых шоу

Новая адаптация романа «Человек в огне» (Man on Fire) вышла на платформе 30 апреля и сразу привлекла внимание зрителей. Проект возглавил топ сериалов Netflix в США и во всем мире, опередив корейский хоррор, спортивную комедию и криминальное шоу.

Сериал рассказывает о бывшем наёмнике спецназа Джоне Кризи, который страдает посттравматическим синдромом после гибели команды в Мексике. В Рио-де-Жанейро, где он пытается начать новую жизнь, Кризи устраивается телохранителем девочки-подростка и оказывается вынужден защищать её от криминальных банд. Главную роль исполнил Яхья Абдул-Матин II, известный по фильму «Аквамен» (Aquaman) и сериалу HBO «Хранители» (Watchmen).

Создателем проекта выступил Кайл Киллен (Kyle Killen). Сериал отличается мрачной атмосферой и обилием экшена. По мнению критиков, некоторые сцены настолько напряжённые, что заставляют зрителя содрогнуться.

Рейтинг на Rotten Tomatoes составляет 55%. При этом зрительская оценка нового сериала — 69%. Критики высоко оценили игру Абдул-Матина II, но отметили слабый сценарий, который не позволяет раскрыть потенциал актёра.

Проект стал одним из самых мрачных боевиков в линейке Netflix и продолжает удерживать лидирующие позиции в мировом чарте.