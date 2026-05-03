Компании Akupara Games и Joe Richardson Games объявили о выпуске сборника The Immortal John Triptych — знаменитого хита в своей нише (инди-квесты с абсурдным юмором). Релиз намечен на 2026 год. Издание появится на PlayStation 5, Xbox Series, Xbox One, Switch, Switch 2 и в сервисе Steam

В сборник вошли игры Four Last Things, The Procession to Calvary и Death of the Reprobate. Проекты объединены в единое издание с улучшенным интерфейсом, дополнительными сценами и ранее не публиковавшимися материалами. Разработчик Джо Ричардсон (Joe Richardson) отметил в пресс-релизе, что консольная версия сохранит особенности жанра point and click.

Сюжетные истории выполнены в стиле сатирических приключений с визуальной основой из произведений эпохи Возрождения. Игрокам предстоит взаимодействовать с персонажами, решать задачи и исследовать мир, собранный из классических картин. Музыкальное сопровождение включает классические произведения и композиции Эдуардо Антонелло, записанные с использованием исторических инструментов.

Игры серии ранее получили оценки 83, 78 и 81 на агрегаторе Metacritic и положительные отзывы пользователей в Steam.