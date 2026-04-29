Inthenews
Ares и AMC анонсировали игру The Walking Dead: Aftermath по мотивам телесериала «Ходячие мертвецы»
Компании представили новую бесплатную мобильную игру в жанре roguelite по мотивам популярного сериала

AMC и Ares Interactive объявили о запуске своего совместного проекта под официальным названием The Walking Dead: Aftermath в App Store и Google Play. Релиз игры состоится летом 2026 года. 

Игроки смогут управлять известными персонажами сериала, которым предстоит выживать среди неумолимых зомби, противостоять враждебным группировкам и сражаться с могущественными боссами. Геймплей сочетает динамичный экшен с видом сверху с элементами стратегии выживания и строительства базы.

                                                                  Источник: Ares Interactive 

Сюжетные миссии проведут игроков по знакомым локациям из телесериала. В их числе ферма Хершела, Вудбери, Александрия и другие места. По мере прохождения игроки будут собирать припасы, улучшать персонажей и сталкиваться с нарастающими угрозами в мире, который становится все опаснее с каждой главой.

Дополнительные детали об игре, включая скриншоты, анонсы персонажей и особенности игрового процесса, уже показаны и будут обновляться со временем.

#ходячие мертвецы #amc #ares interactive #the walking dead: aftermath
Источник: worthplaying.com
