Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Inthenews
Bodycam-шутер Better Than Dead выйдет в Steam в раннем доступе уже 12 мая
Разработчики из студии Monte Gallo раскрыли дату релиза мрачного боевика Better Than Dead, события которого разворачиваются в фотореалистичном Гонконге

В официальном пресс-релизе создатели проекта объявили о выходе игры в Steam в режиме раннего доступа 12 мая 2026 года и опубликовали новый трейлер с геймплеем, наполненный динамичными перестрелками в стиле классических гонконгских боевиков режиссеров Джона Ву (John Woo) и Юэня Вупина (Yuen Woo-ping).

                                                         Источник изображения: Monte Gallo

Better Than Dead позиционируется как фотореалистичный шутер от первого лица с видом с нательной камеры. Такой подход даёт эффект полного погружения и создает ощущение, что зритель находится в центре перестрелки. По словам разработчиков, столкновения в игре короткие и беспощадные, а цена ошибки высока.

                                                           Источник изображения: Monte Gallo

                                                               Источник изображения: Monte Gallo

Студия планирует поддерживать проект в раннем доступе от шести до двенадцати месяцев. За это время команда обещает доработать контент с учетом отзывов игроков, добавить несколько новых уровней и «истинную концовку». После полноценного релиза в игре появится более сложный режим «For Heaven». При этом уже в версии раннего доступа будет доступна полноценная сюжетная кампания.

Разработчики отмечают, что игра строится на импровизации и напряжении — из неё убрали всё лишнее, сосредоточившись на движении, реакции и исполнении.

#steam #better than dead #bodycam-шутер
Источник: eurogamer.net
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter