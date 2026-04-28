Разработчики из студии Monte Gallo раскрыли дату релиза мрачного боевика Better Than Dead, события которого разворачиваются в фотореалистичном Гонконге

В официальном пресс-релизе создатели проекта объявили о выходе игры в Steam в режиме раннего доступа 12 мая 2026 года и опубликовали новый трейлер с геймплеем, наполненный динамичными перестрелками в стиле классических гонконгских боевиков режиссеров Джона Ву (John Woo) и Юэня Вупина (Yuen Woo-ping).

Источник изображения: Monte Gallo

Better Than Dead позиционируется как фотореалистичный шутер от первого лица с видом с нательной камеры. Такой подход даёт эффект полного погружения и создает ощущение, что зритель находится в центре перестрелки. По словам разработчиков, столкновения в игре короткие и беспощадные, а цена ошибки высока.

Источник изображения: Monte Gallo

Источник изображения: Monte Gallo

Студия планирует поддерживать проект в раннем доступе от шести до двенадцати месяцев. За это время команда обещает доработать контент с учетом отзывов игроков, добавить несколько новых уровней и «истинную концовку». После полноценного релиза в игре появится более сложный режим «For Heaven». При этом уже в версии раннего доступа будет доступна полноценная сюжетная кампания.

Разработчики отмечают, что игра строится на импровизации и напряжении — из неё убрали всё лишнее, сосредоточившись на движении, реакции и исполнении.