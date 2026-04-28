Inthenews
Amazon MGM Studios показала тизер фильма «Истина» с Энн Хэтэуэй и Дакотой Джонсон
Студия Amazon MGM Studios опубликовала первый тизер психологического триллера «Истина (Verity)» по одноименному бестселлеру Коллин Хувер (Colleen Hoover) с Энн Хэтэуэй и Дакотой Джонсон в главных ролях. Премьера ленты запланирована на 2 октября

Сюжет рассказывает о начинающей писательнице Лоуэн Эшли (Дакота Джонсон), которая из-за финансовых трудностей соглашается завершить серию романов известной писательницы Верити Кроуфорд (Энн Хэтэуэй). Верити не может работать над книгами самостоятельно из-за серьёзной травмы, поэтому Лоуэн переезжает в особняк её семьи для работы над рукописями.

Там она знакомится с мужем Верити Джереми в исполнении Джоша Хартнетта. Вскоре Лоуэн находит незаконченную автобиографию хозяйки дома. В тексте есть шокирующие откровения, которые могут пролить свет на тревожные события в семье.

                                                                  Источник: Amazon MGM Studios

Опубликованный тизер передает мрачную атмосферу истории. Лоуэн спускается по тёмному коридору к спальне Верити, в кадре мелькают тревожные искажённые образы. Голос за кадром предупреждает, что впереди героиню ждет абсолютная тьма.

Проект продолжает череду экранизаций произведений Коллин Хувер. Фильмы по её романам, включая «Оно заканчивается нами (It Ends with Us)» и «Напоминания о нём (Reminders of Him)», успешно прошли в прокате, а их суммарные сборы превысили полмиллиарда долларов по всему миру.

#amazon mgm studios #истина (verity) #психологический триллер
Источник: yahoo.com
