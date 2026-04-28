Inthenews
HBO Max представил тизер спин-оффа «Теории большого взрыва» о приключениях Стюарта
Компания HBO Max официально объявила, что премьера нового сериала под названием «Стюарт не смог спасти Вселенную» (Stuart Fails to Save the Universe) выйдет на экраны в июле 2026 года

Сюжет строится вокруг глобальной катастрофы. Стюарт случайно ломает экспериментальное устройство, созданное Шелдоном (Sheldon Cooper) и Леонардом (Leonard Hofstadter). Ошибка приводит к Армагеддону в мультивселенной. Герои пытаются устранить последствия катастрофы и вернуть привычный порядок вещей в реальности. В процессе им приходится встречаться с альтернативными версиями персонажей, знакомых зрителям по предыдущим сезонам.

                                                                            Источник: Warner Bros

В HBO Max позиционируют новый проект как важный шаг в развитии франшизы. Ранее выходили приквелы «Молодой Шелдон» (Young Sheldon) и «Первый брак Джорджи и Мэнди» (Georgie & Mandy’s First Marriage), где зрителям показывали ранние годы героев. Теперь зрители впервые увидят хронологическое продолжение истории после финала «Теории большого взрыва».

#теории большого взрыва #стюарт не смог спасти вселенную
Источник: cbr.com
Популярные новости

В России пользователи мобильного интернета столкнулись с проблемой загрузки сайтов
Gizmochina выбрала лучшие альтернативы Apple Watch Ultra 3 для Android‑пользователей
Bloomberg: Задержка с выпуском модели DeepSeek V4 свидетельствует о переходе на китайские чипы
Клиенты стали покупать больше дефектных CPU Intel из-за массового роста спроса на процессоры
Курчатовский институт: В России производители турбореактивных двигателей сохранили базу СССР
В ремонт сдали карту RTX 4090 с фальшивыми микросхемами и высококачественной лазерной гравировкой
Китай создал первую в мире технологию производства электроэнергии из угля с нулевым выбросом CO₂
Новый ротационный ракетный двигатель установил рекорд непрерывной работы в течение 300 секунд
Sega анонсировала юбилейные проекты легендарных франшиз в рамках инициативы Sega Universe
В России впервые за несколько лет цены на яблоки оказались выше апельсинов и бананов
Энтузиаст сравнил Ryzen 5 5500X3D с Ryzen 5 5600 и Ryzen 9 7950X3D в паре с RTX 3080 в ряде игр
Венеция тонет — ни один план спасения не сохранит город в нынешнем виде
В мессенджере МАКС скоро появятся комментарии, истории и опросы
В России обсуждают идею отказаться от школьных домашних заданий
Российские операторы просят отложить введение платы за VPN
Intel подтвердила рост прибыли за счет продажи низкокачественных или дефектных процессоров
Chery раскрыла салон флагманского Tiggo X: до 7 мест и до 6 экранов в интерьере
Автомобили Polestar 4 2026 выпускаются без заднего стекла
Техноблогер обнаружил в видеокарте RTX 4090 Strix старый GPU из серии RTX 3000
Новое исследование сделало утконоса ещё более необычным млекопитающим

Популярные статьи

«Не входить», «Смертельно прекрасна», «Куколка»: краткий обзор фильмов
Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce GTX 1660 SUPER VENTUS XS OC 6GB GDDR6
Краткий обзор игры «Reanimal» — «маленькие кошмарики» в новой упаковке
Как Шарль де Голль за две недели прошёл путь от полковника до лидера «Свободной Франции»
Обзор и тестирование материнской платы MSI MAG X870E Gaming Plus MAX WIFI
