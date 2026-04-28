Компания HBO Max официально объявила, что премьера нового сериала под названием «Стюарт не смог спасти Вселенную» (Stuart Fails to Save the Universe) выйдет на экраны в июле 2026 года

Сюжет строится вокруг глобальной катастрофы. Стюарт случайно ломает экспериментальное устройство, созданное Шелдоном (Sheldon Cooper) и Леонардом (Leonard Hofstadter). Ошибка приводит к Армагеддону в мультивселенной. Герои пытаются устранить последствия катастрофы и вернуть привычный порядок вещей в реальности. В процессе им приходится встречаться с альтернативными версиями персонажей, знакомых зрителям по предыдущим сезонам.

Источник: Warner Bros

В HBO Max позиционируют новый проект как важный шаг в развитии франшизы. Ранее выходили приквелы «Молодой Шелдон» (Young Sheldon) и «Первый брак Джорджи и Мэнди» (Georgie & Mandy’s First Marriage), где зрителям показывали ранние годы героев. Теперь зрители впервые увидят хронологическое продолжение истории после финала «Теории большого взрыва».