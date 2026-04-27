Стриминговая платформа Paramount+ объявила о старте показа новых эпизодов Star Trek: Strange New Worlds. Премьера четвёртого сезона состоится 23 июля 2026 года, новые серии будут выходить еженедельно

Сервис впервые показал публике первый тизер четвёртого сезона в апреле 2026 года. Там показаны главные моменты предстоящих приключений экипажа звездолета USS Enterprise под командованием капитана Кристофера Пайка (Christopher Pike).

Источиник: Paramount+

Согласно официальному описанию, в четвёртом сезоне герои отправятся в путешествие по неизведанным мирам. Им предстоит встреча с незнакомыми цивилизациями, борьба с внутренними демонами и противостояние внешним угрозам. Экипаж продолжит бороться за светлое будущее, встречая на пути новых героев и старых знакомых.

В основной актёрский состав вошли Энсон Маунт (Anson Mount) в роли капитана Пайка, Ребекка Ромин (Rebecca Romijn) в роли Номер Один, Итан Пек (Ethan Peck) в роли Спока, а также другие актёры из предыдущих сезонов. Среди приглашенных звёзд Кэрол Кейн (Carol Kane) и Пол Уэсли (Paul Wesley). Шоураннерами сезона выступают Акива Голдсман (Akiva Goldsman) и Генри Алонсо Майерс (Henry Alonso Myers).

Напомним, что пятый сезон станет заключительным для «Странных новых миров» (Strange New Worlds). Производством сериала занимаются CBS Studios, Secret Hideout и Roddenberry Entertainment.