Премьера боевика «Апекс» (Apex) состоялась на Netflix 24 апреля, и уже сейчас лента держит рейтинг около 70% на Rotten Tomatoes и собирает в основном положительные отзывы

Стриминговый сервис Netflix представил новый экшен‑триллер «Апекс» режиссера Бальтасара Кормакура (Baltasar Kormákur). В главных ролях снялись обладательница «Оскара» Шарлиз Терон (Charlize Theron) и звезда «Kingsman» Тарон Эджертон (Taron Egerton). Фильм уже доступен для просмотра и собирает первые отзывы критиков.

Фильм позиционируется как динамичный триллер, в котором героям приходится бороться за выживание в экстремальных условиях. В новой ленте Терон играет скорбящую женщину, которая после трагедии решает отправиться в австралийскую глушь, где она неожиданно оказывается втянутой в смертельную игру с опасным противником.

Критики уже начали публиковать рецензии. Портал Heaven of Horror поставил фильму высокую оценку 4 из 5, а IGN оценил «Апекс» в 8 из 10, отметив, что Терон создает убедительный и реалистичный образ, подкрепленный эмоциональной глубиной и физической силой. Рецензенты также похвалили Эджертона, который доказал свою состоятельность в роли зловеще обаятельного антагониста.

Blu-ray.com заключил, что фильм сильнее всего работает в сценах погони, подчеркнув, что лента даёт Терон возможность сыграть физически значимую роль, а Эджертон заметно наслаждается редким злодейским выступлением. Впрочем, не обошлось и без сдержанных отзывов: Марк Кейзер (Mark Keizer) из MovieWeb сравнил картину с классическими триллерами «Избавление» (Deliverance) и «Скалолаз» (Cliffhanger), а героиню Терон — с Линдой Хэмилтон (Linda Hamilton) из «Терминатора» (The Terminator), заметив при этом, что фильм заимствует эмоциональные мотивы из уже знакомых зрителям историй.

Collider также высоко оценил игру Терон и подчеркнул, что физическая отдача актрисы и впечатляющая операторская работа делают «Апекс» приключением, которое стоит пережить.