Latitude запустила бета-версию платформы Voyage, использующей искусственный интеллект для создания динамичных миров и персонажей без заранее прописанных сценариев

Разработчики заявили, что проект ориентирован на отказ от традиционных RPG-механик с заранее прописанным содержанием.

По данным Latitude, игрок задаёт параметры среды (фракции, ресурсы, механики), после чего генерируется пространство с автономными NPC, которые помнят взаимодействия, эволюционируют и развивают сюжет в зависимости от решений. Квесты, конфликты и события возникают на лету без заранее прописанных скриптов.

Разработчики уточнили, что внутриигровая система продолжает функционировать даже после выхода пользователя. Персонажи сохраняют память о событиях, а изменения в мире накапливаются с течением времени. В игре отсутствуют привычные диалоговые ветки и фиксированные квесты.

Основой проекта стал собственный движок World Engine, который отслеживает состояние мира, ресурсы и поведение персонажей. Система контролирует логику происходящего и фиксирует долгосрочные последствия действий.

В компании сообщили, что разработка заняла около пяти лет. Проект стал продолжением экспериментов компании в области интерактивных историй, начатых с AI Dungeon. Разработчики рассматривают новую игру как шаг к более гибким и изменяемым игровым форматам.