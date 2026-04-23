Стриминговый гигант Prime Video назначит премьеру новой части эпического сериала по мотивам произведений Толкина на более ранний срок, чем предполагалось ранее

По сообщению издания The Hollywood Reporter со ссылкой на осведомленный о производстве проекта источник, премьера третьего сезона сериала «Властелин колец: Кольца власти» (The Lord of the Rings: The Rings of Power) состоится в 2026 году. Ранее в некоторых СМИ появлялась информация о возможном выходе сериала только в 2027 году, однако, новые данные указывают на более ранний релиз.

Сериал производства Amazon Prime Video стал наиболее успешным проектом стриминговой платформы. По данным сервиса, его посмотрели миллионы зрителей по всему миру в течение нескольких недель после запуска, и сегодня он заметно способствует привлечению новых подписчиков.

Действие третьего сезона перенесет зрителей на несколько лет вперед относительно событий предыдущей части. Сюжет развернётся в период войны эльфов с Сауроном. Тёмный Властелин стремится создать Единое Кольцо для получения решающего преимущества в конфликте.

В съёмках примут участие актёры из предыдущих сезонов. Чарли Викерс (Charlie Vickers) вернётся к роли Саурона, Морфидд Кларк (Morfydd Clark) сыграет Галадриэль, Роберт Арамайо (Robert Aramayo) появится в образе Элронда. К актёрскому составу присоединятся новые исполнители, среди которых в числе возможных участников упоминаются Джейми Кэмпбелл Боуэр (Jamie Campbell Bower) и Эдди Марсан (Eddie Marsan), однако их участие пока официально не подтверждено на уровне крупных анонсов.

Производством шоу занимается Amazon Studios в сотрудничестве с британской студией Shepperton Studios.