Прием заявок открыт с 10 апреля по 24 мая

Состязания проводятся на платформе Challengermode без ограничений по количеству участников. Владельцы игровых устройств любого типа могут создать команду и пройти регистрацию для доступа к еженедельным рейтинговым матчам.

Алгоритм подбора участников использует текущие рейтинги игроков. Система автоматически формирует пары соперников с близким уровнем подготовки. В общий зачет идут результаты пяти наиболее успешных встреч за каждые выходные. Такой подход позволяет игрокам сохранять шансы на лидерство даже после серии поражений.

По результатам четырех отборочных этапов определяются восемь сильнейших коллективов каждого региона. Эти команды проходят в Лигу претендентов для борьбы за выход в финал. Остальные участники сохраняют возможность проявить себя в дивизионе Promise, который проходит в формате двойного выбывания в течение двух игровых уикендов.

Регламент турнира опубликован в свободном доступе на официальном портале дисциплины. Организаторы также приглашают стримеров и авторов контента к освещению матчей лиги. Заинтересованные пользователи могут подать заявку на комментирование игр или воспользоваться официальным пакетом графики — организаторы предоставляют набор готовых визуальных материалов, которые можно использовать для оформления своих трансляций.