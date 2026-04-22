Компания CD Projekt RED официально представила справочник Night City 2045, который поступит в продажу 17 июня 2026 года

Night City 2045 представляет собой 312‑страничный справочник для настольной ролевой игры Cyberpunk RED. Действие книги разворачивается за 32 года до событий компьютерной игры Cyberpunk 2077.

Авторы называют это издание «главным настольным путеводителем по Найт‑Сити». Внутри собраны детальные сведения об устройстве города, его географии, правительстве и логистике.

В справочнике описаны 44 банды, 6 преступных организаций и 23 охранные структуры, действующие на улицах города. Информация разбита по 24 городским районам. Издание включает более 600 локаций. Среди них магазины, клиники, штаб‑квартиры банд, корпоративные крепости и мегаздания. Все объекты отмечены на картах.

Также в книге представлены 99 блоков с характеристиками персонажей. Это бандиты, криминальные головорезы, сотрудники корпоративной безопасности и обычные жители.

Физические копии Night City 2045 начнут отгружать с 24 июня 2026 года. Предзаказ уже открыт, для желающих доступна цифровая PDF‑версия.