Inthenews
Бывший дизайнер Fallout: New Vegas усомнился в способности Bethesda сделать ремастер культовой RPG
Старший дизайнер и сценарист Obsidian Entertainment Крис Авеллон (Chris Avellone) в подкасте TKs-Mantis объяснил, почему Bethesda вряд ли сможет выпустить ремастер Fallout: New Vegas. По его словам, у компании нет доступа к полному исходному коду игры

Проблема уходит корнями в 2010 год, когда Bethesda заказала разработку New Vegas у Obsidian. После завершения работы издатель предложил студии 10 тысяч долларов за передачу всего исходного кода и возможность скомпилировать финальную версию. Генеральный директор Obsidian Фергус Уркхарт (Feargus Urquhart) отклонил предложение, решив сохранить контроль над активами. 

                                            Изображение предоставлено компанией Bethesda

Авеллон полагает, что в лучшем случае у Bethesda сохранилась лишь часть исходного кода. Без квалифицированных инженеров, знакомых с архитектурой игры, компания не способна создать качественный ремастер.

                                                  Изображение предоставлено компанией Bethesda

Один из возможных сценариев предполагает гибридную сборку на старом движке с элементами Unreal Engine, как это было сделано с The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered. Более реалистичным вариантом Авеллон назвал ремастер Fallout 3, который также фигурирует в обсуждениях.

Несмотря на то что Microsoft владеет и Bethesda, и Obsidian, компании могут противиться сотрудничеству. Авеллон предположил, что Тодд Ховард поставил сохранение контроля над интеллектуальной собственностью в качестве условия сделки по приобретению.

#bethesda #obsidian entertainment #fallout: new vegas
Источник: notebookcheck.net
