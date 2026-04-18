Компания Pocket Worlds объявила о партнёрстве с Neopets. С 17 апреля игроки Highrise могут исследовать виртуальный мир Неопии

Пользователи смогут взаимодействовать с персонажами Качик (Kacheek), Ксвиток (Xweetok) и Айша (Aisha). Доступны сбор аксессуаров и ностальгические мини-игры. Геймплей обновления позволяет исследовать обширные виртуальные пространства, стилизованные под Центральную Неопию. Фанаты проекта смогут посетить локации, ставшие классическими для вселенной, включая Тираннию, Страну Фей и Гору Ужаса. Система настройки аватаров предлагает несколько вариантов раскраски питомцев для максимального самовыражения.

Источник: Pocket Worlds

Антон Бернштейн (Anton Bernstein), генеральный директор Pocket Worlds, отметил важность интеграции для пользователей платформы. По его словам, Neopets является легендарным проектом, в который в детстве играло множество людей, а ценности франшизы идеально сочетаются с интересами аудитории Highrise. Доминик Лоу (Dominic Law), генеральный директор Neopets, назвал Highrise идеальной платформой для новой главы развития франшизы.

Neopets стала второй крупной франшизой, присоединившейся к Highrise после Winx Club в 2024 году. Сотрудничество направлено на расширение возможностей самовыражения пользователей. Платформа Highrise позиционирует себя как виртуальное пространство для творчества и социального взаимодействия.