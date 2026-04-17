Новая модель получила имя в честь химика Rosalind Franklin (Розалинд Франклин), чьи работы помогли расшифровать структуру ДНК.
GPT-Rosalind создана для задач молекулярной биологии, разработки лекарств и трансляционной медицины. По внутренним тестам OpenAI, она превосходит GPT-5, GPT-5.2 и GPT-5.4 в химии, биохимии и проектировании экспериментов.
В бенчмарке BixBench модель набрала 0,751 балла в тесте Pass@1. Такой результат выше показателей GPT-5.4 (0,732), Grok 4.2 (0,698) и Gemini 3.1 Pro (0,550).
Доступ к GPT-Rosalind открыт только в тестовом режиме для квалифицированных компаний из США. Организации должны вести легитимные исследования, иметь системы безопасности и контроля и соблюдать меры предотвращения злоупотреблений
Среди партнёров, уже тестирующих GPT-Rosalind, указаны Amgen, Novo Nordisk, Moderna, Thermo Fisher Scientific, NVIDIA, Allen Institute и фармацевтическая школа UCSF.