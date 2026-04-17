Кинокомпания Paramount Skydance вместе с Activision назвала официальную дату выхода полнометражного фильма по мотивам культовой видеоигры Call of Duty на ежегодной кино-конференции CinemaCon

Студия Paramount объявила, что премьера фильма по Call of Duty состоится 30 июня 2028 года. Activision подтвердила своё участие в проекте и поделилась первыми деталями творческого процесса.

За сценарий взялся Тейлор Шеридан (Taylor Sheridan), Питер Берг (Peter Berg) выступит режиссером и продюсером. На презентации гостям показали ролик, состоящий из фрагментов игрового процесса различных частей серии, но подробности сюжета пока остаются нераскрытыми. Авторы проекта не уточнили, планируется ли адаптация конкретной игры или создание оригинальной истории.

Источник - Activision Publishing

Activision подчеркнула стремление сохранить подлинность и масштаб оригинальной франшизы. По словам разработчиков, они долго искали подходящих партнеров, чтобы перенести игровой опыт на большие экраны.

Генеральный директор Paramount Skydance Дэвид Эллисон (David Ellison) подчеркнул, что фильм должен оправдать ожидания миллионов фанатов Call of Duty. Сделка по его созданию с Activision была заключена еще в прошлом году.