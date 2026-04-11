Облачный провайдер отчитался о росте числа пользователей специализированных процессоров, разработанных компанией для замены решений Intel и AMD. Среди крупных компаний, перешедших на эти чипы, называют Netflix, Snap и Lyft

Процессоры Graviton построены на архитектуре ARM и разрабатываются с 2018 года. Они предлагают повышенную производительность при снижении стоимости и энергопотребления. Клиенты отмечают экономию в 20-40 процентов по сравнению с аналогичными решениями на базе x86.

Энергоэффективность становится критическим фактором из-за роста вычислительных нагрузок в искусственном интеллекте. Центры обработки данных потребляют около 1-2 процентов мировой электроэнергии, и этот показатель растет. Чипы Graviton снижают эксплуатационные расходы и помогают клиентам достигать целей по сокращению выбросов углекислого газа.

Рост числа клиентов указывает на смещение в подходах к облачной инфраструктуре. Компании отдают предпочтение оптимизированным для конкретных задач процессорам вместо универсальных решений.