Sony Interactive Entertainment представила инициативу The Playerbase, которая позволит пользователям пройти профессиональное сканирование внешности в студии Sony для создания цифровых аватаров. Они появятся в играх PlayStation 5, начиная с Gran Turismo 7

Современная технология 3D-захвата позволит с высокой точностью интегрировать реальные лица игроков в игры.

Организаторы планируют отобрать одного победителя, который станет персонажем в игре на ограниченный срок. Потенциальные кандидаты пройдут многоступенчатый отбор. Необходимо заполнить анкету на специальной веб-странице, указать данные учетной записи PlayStation Network и пройти видеоинтервью. Компания отмечает, что при рассмотрении заявок учитывается игровой стаж и количество заработанных трофеев.

Запуск проекта пришёлся на непростой период для игрового подразделения Sony. Недавно в СМИ сообщили о повышении цен на консоли PS5 из-за экономических трудностей. Также появились новости о возможном переносе релиза PlayStation 6 на более поздний срок, что добавляет неопределённости в планы компании.

Представители Sony рассчитывают, что персонализированный подход укрепит связь с аудиторией. Возможность увидеть собственное лицо на экране должна усилить эмоциональную вовлеченность игроков в экосистему бренда.