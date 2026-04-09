Современная технология 3D-захвата позволит с высокой точностью интегрировать реальные лица игроков в игры.
Организаторы планируют отобрать одного победителя, который станет персонажем в игре на ограниченный срок. Потенциальные кандидаты пройдут многоступенчатый отбор. Необходимо заполнить анкету на специальной веб-странице, указать данные учетной записи PlayStation Network и пройти видеоинтервью. Компания отмечает, что при рассмотрении заявок учитывается игровой стаж и количество заработанных трофеев.
Запуск проекта пришёлся на непростой период для игрового подразделения Sony. Недавно в СМИ сообщили о повышении цен на консоли PS5 из-за экономических трудностей. Также появились новости о возможном переносе релиза PlayStation 6 на более поздний срок, что добавляет неопределённости в планы компании.
Представители Sony рассчитывают, что персонализированный подход укрепит связь с аудиторией. Возможность увидеть собственное лицо на экране должна усилить эмоциональную вовлеченность игроков в экосистему бренда.