Ученые из Льежского университета идентифицировали в Египте древний папирус с тридцатью новыми строками греческого мыслителя

Специалисты бельгийского университета сообщили о важной находке в фондах Французского института восточной археологии в Каире. На фрагменте папируса возрастом около двух тысяч лет содержатся тридцать стихотворных строк ранее неизвестных науке. Автором текста является Эмпедокл, известный философ Древней Греции.

Эмпедокл жил в V веке до н.э. Его поэму «О природе» долгое время знали только по упоминаниям в трудах Платона, Аристотеля, Плутарха и других авторов. Эти цитаты оставались единственным источником знаний о его философии, и многие считали оригинал утраченным навсегда.

Источник - Льежский университет

Исследователь папирусов Натан Карлиг (Nathan Carlig) провел детальный анализ артефакта, зарегистрированного под номером P. Fouad inv. 218. Он подтвердил, что текст принадлежит поэме Эмпедокла «Физика». Новые строки раскрывают его размышления о мельчайших частицах, которые организм выделяет при дыхании, а также о механизмах чувственного восприятия, в частности о природе зрения.

Ученые полагают, что открытие изменит взгляд на наследие Эмпедокла. Философа теперь будут рассматривать как непосредственного предшественника древнегреческих атомистов. Представители этого направления утверждали, что Вселенная состоит из фундаментальных неделимых и неизменных элементов. Эти частицы настолько малы, что их невозможно увидеть невооруженным глазом. Найденный папирус подтверждает связь ранних философских учений.