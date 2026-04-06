Инвестиционный банк зафиксировал возвращение крупных игроков на рынок криптовалют и снижение объёма принудительных продаж

Специалисты Goldman Sachs указали на сигналы, которые могут свидетельствовать о завершении затяжного падения первой криптовалюты и об изменениях настроений институциональных инвесторов.

После четырёх месяцев подряд чистого оттока капитала тренд развернулся и приток в биткоин-ETF в марте 2026 года составил 1,32 миллиарда долларов.

Другим важным индикатором стало сокращение числа ликвидаций. В октябре 2025 года их суточный объем достигал рекордных 19 миллиардов долларов, что соответствовало почти одному проценту всей капитализации крипторынка. Сейчас этот показатель пошел на спад, и торговые объемы начали расти. Полное восстановление займет некоторое время, но все это признаки того, что рынок движется в правильном направлении.

Цена биткоина в начале апреля 2026 года держится в районе 67 тысяч долларов, что на 45% ниже октябрьского максимума в 126 тысяч долларов. Goldman Sachs оценивает текущий диапазон 69-71 тысячи долларов как потенциальное дно, хотя аналитики не исключают небольшого снижения объемов торгов.

Ситуация на Ближнем Востоке продолжает влиять на рынок. Эскалация конфликта может подтолкнуть инвесторов к уходу из рискованных активов. Рост цен на энергоносители способен разогнать инфляцию и отсрочить ожидаемое снижение ставки ФРС до конца года или начала 2027 года.

Но несмотря на геополитические риски, стратегические активы государств усиливают позиции биткоина. Правительство США владеет примерно 328 тысячами биткоинов стоимостью около 22 миллиардов долларов по текущим ценам. Наличие стратегического резерва придает легитимность криптовалюте и снижает волатильность. Биткоин занимает 56–58% общей рыночной капитализации криптовалют, что делает его доминирующим активом на рынке.