Inthenews
Аналитики Goldman Sachs фиксируют сигналы достижения биткоином дна при цене в 67 тысяч долларов
Инвестиционный банк зафиксировал возвращение крупных игроков на рынок криптовалют и снижение объёма принудительных продаж

Специалисты Goldman Sachs указали на сигналы, которые могут свидетельствовать о завершении затяжного падения первой криптовалюты и об изменениях настроений институциональных инвесторов.

После четырёх месяцев подряд чистого оттока капитала тренд развернулся и приток в биткоин-ETF в марте 2026 года составил 1,32 миллиарда долларов.

Другим важным индикатором стало сокращение числа ликвидаций. В октябре 2025 года их суточный объем достигал рекордных 19 миллиардов долларов, что соответствовало почти одному проценту всей капитализации крипторынка. Сейчас этот показатель пошел на спад, и торговые объемы начали расти. Полное восстановление займет некоторое время, но все это признаки того, что рынок движется в правильном направлении.

                                                                   Изображение - ChatGPT

Цена биткоина в начале апреля 2026 года держится в районе 67 тысяч долларов, что на 45% ниже октябрьского максимума в 126 тысяч долларов. Goldman Sachs оценивает текущий диапазон 69-71 тысячи долларов как потенциальное дно, хотя аналитики не исключают небольшого снижения объемов торгов.

Ситуация на Ближнем Востоке продолжает влиять на рынок. Эскалация конфликта может подтолкнуть инвесторов к уходу из рискованных активов. Рост цен на энергоносители способен разогнать инфляцию и отсрочить ожидаемое снижение ставки ФРС до конца года или начала 2027 года.

Но несмотря на геополитические риски, стратегические активы государств усиливают позиции биткоина. Правительство США владеет примерно 328 тысячами биткоинов стоимостью около 22 миллиардов долларов по текущим ценам. Наличие стратегического резерва придает легитимность криптовалюте и снижает волатильность. Биткоин занимает 56–58% общей рыночной капитализации криптовалют, что делает его доминирующим активом на рынке.

#биткоин #btc #goldman sachs #btc etf
Источник: fool.com
Сейчас обсуждают

Руслан Знамов
09:59
В итоге уголовку введут и отчитаются о завершённой борьбе.
Аналитики Goldman Sachs фиксируют сигналы достижения биткоином дна при цене в 67 тысяч долларов
Руслан Знамов
09:55
Покорные турбопатриоты минусов не жалеют )))
Что такое национальный мессенджер MAX и его возможности
IRanPast
09:51
16 смехоядер
Intel выпустила 16-ядерный процессор Panther Lake с графикой Arc B390
Def
09:41
А не является ли это выступление Касперской дискредитацией власти? Не осуществляет ли гражданка Касперская функции иноагента с использованием запрещённого и осуждённого "Телеграмма"?
Касперская назвала блокировку VPN угрозой для банковской и государственной инфраструктур
Иван Горохов
09:28
Думаешь, это она?
В России разработали автоматизированный асфальтоукладчик с точностью до 2 см
Phantom Lord
09:23
Плохо когда автор таких статей не в теме про разъемы, да ещё рассуждать пытается
Материнская плата и процессор — выбираем грамотно под конкретные задачи
aoxoa1
09:18
В ноябре 2004 года издание Лента опубликовало новость: российская автоматическая база может быть создана на Луне уже в 2020 - 2025 году
В России разработали автоматизированный асфальтоукладчик с точностью до 2 см
IRanPast
09:12
По сравнению с Китаем штаты помойка )))
NASA впервые разрешило астронавтам взять с собой iPhone во время облёта Луны
swr5
09:00
По уши в дерьме но с айфоном. Как все символично.
NASA впервые разрешило астронавтам взять с собой iPhone во время облёта Луны
Руслан Знамов
08:43
Капец тут биодронов набежало ))) Готовьтесь носить лапти, глупыши ...
Что такое национальный мессенджер MAX и его возможности
