Две работы Клода Моне, скрытые от публики на протяжении более века, выставлены на аукцион Sotheby's в Париже. Речь идет о полотнах «Острова в Порт-Вилле» (1883) и «Ветейль, утренний эффект» (1884). Их совокупная оценочная стоимость достигает 11 миллионов евро

Первое полотно «Острова в Порт-Вилле» мастер написал сразу после переезда в Живерни. Весной 1883 года художник обосновался в этой идиллической деревне, где провел последние четыре десятилетия жизни. Работа изображает заросшие лесом острова на реке Сене. До недавнего времени картина была известна лишь по черно-белому снимку 1950-х годов. Полотно хранилось в частной коллекции более века. Эксперты Sotheby's оценивают его в 3–5 миллионов евро.

Клод Моне, Острова Пор-Виллес (ок. 1883). Фото предоставлено Sotheby's в Париже

Вторая работа «Ветейль, утренний эффект» создана спустя год после первой. К тому моменту Моне уже добился мировой известности и финансового успеха. Картина написана в окрестностях Ветейля, где Моне останавливался, спасаясь от летней жары. Её предварительная оценка составляет 6–8 миллионов евро.

Клод Моне, Ветейль, Эффе дю Матен (ок. 1901). Фото: предоставлено Sotheby's Paris.

По словам Томаса Бомпара, соруководителя отдела импрессионизма и современного искусства парижского Sotheby's, обе работы находились в идеальном состоянии. Для коллекционеров возможность приобрести подобные полотна Моне, не появлявшиеся на публике более века, возникает крайне редко.

Торги Sotheby's, на которых представят обе картины, пройдут в Париже 16 апреля 2026 года.