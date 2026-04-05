Inthenews
Полотна Клода Моне впервые за столетие появятся на публичных торгах в Париже
Две работы Клода Моне, скрытые от публики на протяжении более века, выставлены на аукцион Sotheby's в Париже. Речь идет о полотнах «Острова в Порт-Вилле» (1883) и «Ветейль, утренний эффект» (1884). Их совокупная оценочная стоимость достигает 11 миллионов евро

Первое полотно «Острова в Порт-Вилле» мастер написал сразу после переезда в Живерни. Весной 1883 года художник обосновался в этой идиллической деревне, где провел последние четыре десятилетия жизни. Работа изображает заросшие лесом острова на реке Сене. До недавнего времени картина была известна лишь по черно-белому снимку 1950-х годов. Полотно хранилось в частной коллекции более века. Эксперты Sotheby's оценивают его в 3–5 миллионов евро.

                   Клод Моне, Острова Пор-Виллес (ок. 1883). Фото предоставлено Sotheby's в Париже

Вторая работа «Ветейль, утренний эффект» создана спустя год после первой. К тому моменту Моне уже добился мировой известности и финансового успеха. Картина написана в окрестностях Ветейля, где Моне останавливался, спасаясь от летней жары. Её предварительная оценка составляет 6–8 миллионов евро.

                  Клод Моне, Ветейль, Эффе дю Матен (ок. 1901). Фото: предоставлено Sotheby's Paris.

По словам Томаса Бомпара, соруководителя отдела импрессионизма и современного искусства парижского Sotheby's, обе работы находились в идеальном состоянии. Для коллекционеров возможность приобрести подобные полотна Моне, не появлявшиеся на публике более века, возникает крайне редко.

Торги Sotheby's, на которых представят обе картины, пройдут в Париже 16 апреля 2026 года.

#sotheby's #ветейль #импрессионизм #клода моне #острова в порт-вилле #утренний эффект
Источник: news.artnet.com
Популярные новости

Российский посадочный модуль «Венера-Д» впервые с 80-х годов получит снимки поверхности Венеры
17
В США приближаются к окончательной сборке прототипа экспериментального самолёта X-65
3
Касперская назвала блокировку VPN угрозой для банковской и государственной инфраструктур
3
Росстат: в России в последнюю неделю марта продукты питания не показали существенного роста
2
В России разработали автоматизированный асфальтоукладчик с точностью до 2 см
2
Разработчики RPCS3 улучшили эмуляцию процессора Cell консоли PS3 и добились прироста FPS до 7%
+
Ядра Intel Coyote Cove P могут иметь производительность на такт выше по сравнению с AMD Zen 6
4
Павел Дуров: Число ежедневно активных пользователей Telegram в России составляет 65 млн человек
9
Китайская корпорация Tencent запустила стриминговый канал PetTV для домашних животных
+
Первый запуск китайской ракеты «Тяньлун-3» закончился неудачей
+
Специалисты NVIDIA снизили потребление видеопамяти в 6,7 раз с помощью нейронного сжатия текстур
3
Российская ракета «Союз-5» с инновационным двигателем готовится к первому полёту в начале апреля
+
Телевизоры Samsung с ОС Tizen 8 получили обновление до Tizen OS 9 со множеством новых функций
+
Украина построит завод по производству ядерного топлива в Николаевской области
3
Indie.io запустит сервис подписки Indie Pass с каталогом из 70 инди-игр за 6,99 долларов в месяц
+
Технология Nvidia NTC уменьшает использование видеопамяти в играх с 6,5 ГБ до 970 МБ
5
Технология нейронного сжатия текстур Nvidia снизила потребление VRAM в тестовой сцене почти в 7 раз
1
NASA сообщает о подготовке экипажа Artemis II к пролёту мимо Луны
2
The Information: DeepSeek v4 будет работать на чипах Huawei без участия Nvidia
+
Intel не увидела прорыва в процессоре ARM AGI и не считает его угрозой для x86
+

Популярные статьи

Что такое национальный мессенджер MAX и его возможности
110
«Кит-убийца»: не ужасы, а нечто непонятное (субъективный обзор фильма)
1
16 криптовалют, которые были признаны товаром, не зависящим от централизованного эмитента
+

Сейчас обсуждают

AlexR1973
04:58
База будет говно, но красивая.
США и Италия объединяют усилия для строительства базы на Луне
Денис Мокрецов
03:52
Я не понял: что там запретили в некоторых штатах?
В США среди населения растёт недовольство из-за строительства дата-центров
Pitfalls
02:28
Опять походу его забанили(
Материнская плата и процессор — выбираем грамотно под конкретные задачи
Pitfalls
02:28
Точно подмечено))
Материнская плата и процессор — выбираем грамотно под конкретные задачи
Pitfalls
02:26
Мне кажется экономия виновата, везде эффективные менеджеры сидят, снижающие надёжность до небольшого периода после окончания гарантийного срока. И экономия боком выходит потом.
Материнская плата и процессор — выбираем грамотно под конкретные задачи
Pitfalls
02:26
На ресурс температуры больше всего влияют и управление питанием. Есть перегрев - чип постепенно деградирует и в пиках нагрева троттлинг происходит.
Материнская плата и процессор — выбираем грамотно под конкретные задачи
Pitfalls
02:23
Раньше у Сапфиров хорошее охлаждение было. Сейчас видимо предел мощности наступил, когда всё горит.
Материнская плата и процессор — выбираем грамотно под конкретные задачи
Pitfalls
02:21
При авторазгоне в BIOS основные защитные механизмы — это автоматический сброс настроек (C.P.R. / Safe Boot) при неудачном старте, мониторинг критических температур (Thermal Throttling) и ограничение н...
Материнская плата и процессор — выбираем грамотно под конкретные задачи
asdf2026
02:09
> с радужным напылением Инклюзивненько
Casio выпустила G-Shock 5000 Series с радужным напылением и солнечной батареей
asdf2026
02:04
Погуглил про жизнь на Венере. Какая-то байка Но я спрашивал что такое "крайне малая жизнь"?
Российский посадочный модуль «Венера-Д» впервые с 80-х годов получит снимки поверхности Венеры
