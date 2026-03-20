Повышение средней температуры на планете может заставить миллионы людей отказаться от активного образа жизни

В ходе работы специалисты проанализировали статистические данные из 156 стран, собранные в период с 2000 по 2022 год и смоделировали ситуацию на ближайшие десятилетия. Выяснилось, что каждый дополнительный месяц в году со средней температурой воздуха выше 27,8 градуса Цельсия способен увеличить уровень глобальной гиподинамии на 1,5 процента.

Такой сценарий развития событий несет за собой тяжелые последствия. По прогнозам исследователей, количество преждевременных демографических потерь, связанных с недостатком движения, может составить от 470 тысяч до 700 тысяч случаев в год. Помимо этого, такое развитие событий приведет и к серьезным экономическим издержкам. Ожидается, что мировая экономика будет терять до 3,68 миллиарда долларов ежегодно из-за падения производительности труда в жаркие периоды.

Изображение - ChatGPT

Авторы работы отмечают, что текущая тенденция ставит под угрозу выполнение целей Всемирной организации здравоохранения, которая ранее ставила задачу сократить уровень физической инертности среди населения на 15 процентов к 2030 году.

В исследовании отмечается, что последствия изменения климата выходят за рамки прямого воздействия на экологию. Они меняют поведенческие паттерны и экономическую производительность. Для исправления ситуации эксперты предлагают адаптировать городскую среду к жаркому климату и развивать доступную спортивную инфраструктуру. Без принятия необходимых мер медицинские и финансовые издержки, связанные с гиподинамией, будут неуклонно расти.