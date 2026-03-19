Подводные исследования в водохранилище у плотины Дикле позволили обнаружить древний архитектурный комплекс, скрытый водой на протяжении десятилетий

Находки расположены в районе Эгил города Диярбакыр, известном своим богатым историческим наследием. Эта местность служила домом для человека на протяжении тысячелетий и была перекрестком для разных цивилизаций, включая римскую, персидскую и византийскую, пока не перешла под исламское правление в седьмом веке.

Под толщей воды исследователи обнаружили высеченные в скалах гробницы, религиозные комплексы и общественные сооружения различных эпох. Особую ценность представляют затопленная мечеть и гробница, которые связывают с именем пророка Елисея. Также зафиксированы останки медресе османской эпохи Лала Касым и византийской бани Деран. Эксперты отметили высокую степень сохранности этих зданий, которые остались целыми спустя десятилетия пребывания под водой.





Турецкие ученые отмечают, что подводные съемки открыли новые возможности для изучения скрытого археологического ландшафта и подтвердили масштаб затопления целых исторических кварталов, таких как Текке и Хаджиян.