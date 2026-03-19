Директор Федерального бюро расследований подтвердил, что ведомство возобновило практику приобретения коммерческих данных о местоположении граждан США для использования в оперативной работе

Каш Патель (Kash Patel) на слушаниях в конгрессе заявил, что бюро закупает доступные на рынке данные о геолокации американцев. Это первый случай с 2023 года, когда руководство ведомства официально подтвердило использование таких сведений, полученных от брокеров данных.

По словам Пателя, покупка коммерчески доступных сведений уже принесла ценную разведывательную информацию. Источники данных, которые интересуют федералов, поступают из обычных мобильных приложений и игр. Такие программы собирают огромные массивы информации о местоположении пользователей, а затем продают их брокерам — компаниям‑посредникам, специализирующимся на сборе и перепродаже пользовательских данных.

В рамках действующей практики для покупки такой коммерчески доступной информации ордер не требуется. В то же время, если силовики запрашивают аналогичные сведения напрямую у технологических компаний, им, как правило, нужно судебное разрешение.

Аналогичным образом ранее стало известно, что Таможенно пограничная служба США приобретала пакеты информации, полученные через системы интернет торгов. Такие технологии собирают данные для таргетирования рекламы, включая точные координаты устройств.

Юридическая теория, позволяющая спецслужбам не получать ордер на покупку таких данных у частных посредников, пока не прошла проверку в суде, что вызывает критику со стороны правозащитников и части законодателей.