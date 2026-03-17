Inthenews
Ровно 100 лет назад Роберт Годдард совершил первый запуск ракеты на жидком топливе
Этот эксперимент стал началом новой эры в освоении космоса

16 марта 1926 года американский ученый Роберт Годдард (Robert Goddard) успешно запустил первую в мире ракету, работающую на жидком кислороде и бензине, которая поднялась на высоту около 12,5 метра и пролетела примерно 56 метров, прежде чем упасть на поле. Полет продлился всего 2,5 секунды, но он доказал возможность управления ракетой с жидкостным двигателем, что стало революцией в ракетостроении. 

Его работа стала фундаментом, на котором впоследствии построили свои достижения конструкторы в США, Германии и России. 

                                                              Источник изображения: NASA

Вдохновение для своих экспериментов Годдард черпал из научной фантастики. В детстве он зачитывался романами Жюля Верна и Герберта Уэллса. Однако, в отличие от писателей, он мыслил исключительно с практической точки зрения. Уже к 1908 году он математически обосновал несостоятельность ряда фантастических идей, таких как запуск из пушки, ведущий к губительным перегрузкам, и сосредоточился на реактивном движении.

Свои эксперименты ученый начинал с пороховых ракет еще в 1915 году, но его главным достижением стало создание жидкостного ракетного двигателя. Среди основных инноваций Годдарда – разработка методов охлаждения двигателя, концепция многоступенчатых ракет и улучшение систем наведения. 

Его идеи легли в основу современных ракетных технологий. Несмотря на критику и насмешки в начале карьеры, ученый смог доказать практическую ценность своих исследований.

#первый запуск #ракеты на жидком топливе #роберт годдард
Источник: theconversation.com
Популярные новости

Производители памяти опасаются скорого конца бума спроса и сворачивают инвестиции
+
Драйвер GreenBoost расширяет память GPU NVIDIA за счет ОЗУ и SSD для работы с большими ИИ-моделями
1
Учёные из Австралии придумали передавать секретные сообщения внутри теплового излучения
1
В Беларуси наладили производство 300-киловаттных зарядных станций для электромобилей
6
СК проверяет массовое изъятие и убой коров в Пензе, Сибири и на Алтае под предлогом инфекции
10
NVIDIA отказывается от стратегии универсального GPU и переходит к специализированным решениям
+
Новые рендеры подтвердили, что китайская видеокарта Lisuan LX 7G100 оснащена тремя вентиляторами
+
Процессор AMD FX-8320E показал высокий FPS в Resident Evil Requiem и других актуальных AAA-играх
2
Археологи нашли в Греции снаряд для пращи возрастом 2000 лет с высеченным посланием противнику
+
Дальнобойщик из США получил $20 000 долларов за перевозку ядерных отходов
3
Microsoft установила причину потери доступа к диску C в Windows 11 на некоторых устройствах
1
Пользователи Windows 11 жалуются на проблемы с GPU и ряд других багов после установки обновления
+
Creative выпустила звуковую карту Sound Blaster Audigy FX Pro для интерфейса PCIe
6
Мартовское обновление Windows 11 вызывает сбои и зависания
5
Юрист Зернов объяснил, когда провайдеру придется отвечать за замедление скорости домашнего интернета
7
Провайдер «Дом.ру» начал урезать скорость доступа при потреблении более 3 ТБ в месяц
8
Noctua готовится выпустить корпус для ПК
+
NVIDIA представила перерисовывающую игры в реальном времени нейросеть DLSS 5
1
Стоимость российской нефти в Индии достигла рекордного уровня
1
Sony и Microsoft готовятся к запуску следующего поколения игровых консолей
+

Популярные статьи

Столкновение чёрных дыр произвело вспышку, которую астрофизика считала невозможной
5
Почти купил новый игровой ПК, но передумал в последний момент — рассказываю о причинах
6
Обзор американской кинофантастики 50-60-х годов
+
Обзор и тестирование видеокарты Sapphire Radeon RX Vega64 8GB HBM2 Liquid Cooled 2048bit
11
Почему Forza Horizon для Xbox 360 в 2026 году остаётся самым уникальным эксклюзивом Microsoft
3
DLSS 5.0 от NVIDIA — инновации есть, но для геймеров они не принесут ощутимой пользы
5
Обзор беспроводной гарнитуры Creative Zen Hybrid Pro Classic
+
Обзор беспроводного комплекта MSI Forge K200 Wireless Combo
+

Сейчас обсуждают

Chihonya
16:30
ипануться))) у меня все тихие стоят, 2000 не громко?
NVIDIA анонсировала DLSS 5 с нейронным рендерингом для фотореалистичного освещения и материалов
Китя.
16:29
Не тянут пришлось сменить. вниз 2000 оборотов 3шт по бокам 1800 оборотов 4шт и на верху 2200 оборотов 3шт. Сейчас нормалюк. итого в корпусе 10шт.
NVIDIA анонсировала DLSS 5 с нейронным рендерингом для фотореалистичного освещения и материалов
Chihonya
16:26
так у тебя кульков вроде в корпусе и так 100 штук было))) да еще и вода, у меня 6 в корпусе, температуры нормальные.
NVIDIA анонсировала DLSS 5 с нейронным рендерингом для фотореалистичного освещения и материалов
tHE-CROWD
16:23
США вконец оборзели, пора сворачивать этот неудачный эксперимент.
Компания Starcloud подала заявку по созданию группировки из 88 тысяч спутников
Китя.
16:21
Во что играх самая требовательная игра на сегодня это Red Dead Redemption 2 в ней ПК жарится как шашлык купил новые кульки оборотистые только из-за этой игры. отдал за них 2100р. 2000 оборотов
NVIDIA анонсировала DLSS 5 с нейронным рендерингом для фотореалистичного освещения и материалов
Chihonya
16:15
Пойдет, андервольтнул, настроил, жрет в играх 150Вт вместо 250, под нагрузкой в среднем 50-53 градуса, что чип, что память, получилась быстрее 4070 Ti, доволен короче.
NVIDIA анонсировала DLSS 5 с нейронным рендерингом для фотореалистичного освещения и материалов
Владимир Стреляев
16:14
Базовый доход после процедуры
Илон Маск предрек отмену обязательной работы в ближайшие 20 лет
Владимир Стреляев
16:13
Нет надёжных банков, это надо усвоить. Есть надёжные знакомые у него, из списков
Илон Маск предрек отмену обязательной работы в ближайшие 20 лет
Китя.
16:10
Качай её уже ломанули да и гамай карта хороша у тебя чертовка.
NVIDIA анонсировала DLSS 5 с нейронным рендерингом для фотореалистичного освещения и материалов
Chihonya
16:07
ща 5070 стоит
NVIDIA анонсировала DLSS 5 с нейронным рендерингом для фотореалистичного освещения и материалов
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter