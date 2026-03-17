Этот эксперимент стал началом новой эры в освоении космоса

16 марта 1926 года американский ученый Роберт Годдард (Robert Goddard) успешно запустил первую в мире ракету, работающую на жидком кислороде и бензине, которая поднялась на высоту около 12,5 метра и пролетела примерно 56 метров, прежде чем упасть на поле. Полет продлился всего 2,5 секунды, но он доказал возможность управления ракетой с жидкостным двигателем, что стало революцией в ракетостроении.

Его работа стала фундаментом, на котором впоследствии построили свои достижения конструкторы в США, Германии и России.

Источник изображения: NASA

Вдохновение для своих экспериментов Годдард черпал из научной фантастики. В детстве он зачитывался романами Жюля Верна и Герберта Уэллса. Однако, в отличие от писателей, он мыслил исключительно с практической точки зрения. Уже к 1908 году он математически обосновал несостоятельность ряда фантастических идей, таких как запуск из пушки, ведущий к губительным перегрузкам, и сосредоточился на реактивном движении.

Свои эксперименты ученый начинал с пороховых ракет еще в 1915 году, но его главным достижением стало создание жидкостного ракетного двигателя. Среди основных инноваций Годдарда – разработка методов охлаждения двигателя, концепция многоступенчатых ракет и улучшение систем наведения.

Его идеи легли в основу современных ракетных технологий. Несмотря на критику и насмешки в начале карьеры, ученый смог доказать практическую ценность своих исследований.