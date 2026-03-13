В список отмененных проектов попали кроссовер Honda 0 SUV, седан Honda 0 Saloon и Acura RSX в связи с изменением деловой среды и усилением конкурентной борьбы

Изначально старт производства этих машин планировали наладить на заводе Honda EV Hub в американском штате Огайо до конца текущего года. Представители японского бренда заявили о серьезных изменениях во внешних факторах, влияющих на бизнес. В компании отметили смягчение нормативов экономии топлива в Соединенных Штатах и прекращение действия федеральных субсидий на покупку электрокаров.

Дополнительным фактором давления стала активность производителей из Китая. В Honda указывают на быстрое появление новых игроков, которые используют короткие циклы разработки продуктов. Концерн признал, что не смог предложить продукцию с лучшим соотношением цены и качества по сравнению с китайскими производителями, что привело к падению конкурентоспособности японских разработок.