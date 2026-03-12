Специалисты платформы CryptoQuant обратили внимание на индикатор Supply in Loss, показывающий процент монет, цена продажи которых ниже цены их приобретения. Значения этого показателя вплотную приблизились к диапазону от 40–45 процентов, что предупреждает о растущей нервозности на рынке и усиливает FUD (страх, неопределенность, сомнения) среди инвесторов.
Изображение - ChatGPT
Рост количества монет в убытке создает психологическое давление на держателей активов. Участники рынка, оказавшиеся в отрицательной зоне, часто принимают решение о фиксации потерь или сокращении позиций, что может спровоцировать новый виток снижения котировок. Аналитики отмечают, что показатель ещё не перешагнул отметку в 50%, которая характерна для фазы полной капитуляции. Однако, текущая динамика указывает на риск развития более масштабного медвежьего тренда.
Для изменения негативного сценария покупателям необходимо вернуть контроль над уровнями сопротивления в районе 75 тысяч долларов. До тех пор, пока этого не произошло, вероятность продолжения бокового движения или снижения к поддержке в ~63 тысяч долларов остается высокой. Рынок продолжает балансировать между покупателями и продавцами, но увеличивающийся объем убыточных монет делает позицию быков все более шаткой.