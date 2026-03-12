Аналитики выявили рост объема монет, находящихся у инвесторов в минусе, что усиливает медвежье давление на биткоин

Специалисты платформы CryptoQuant обратили внимание на индикатор Supply in Loss, показывающий процент монет, цена продажи которых ниже цены их приобретения. Значения этого показателя вплотную приблизились к диапазону от 40–45 процентов, что предупреждает о растущей нервозности на рынке и усиливает FUD (страх, неопределенность, сомнения) среди инвесторов.

Может быть интересно

Изображение - ChatGPT

Рост количества монет в убытке создает психологическое давление на держателей активов. Участники рынка, оказавшиеся в отрицательной зоне, часто принимают решение о фиксации потерь или сокращении позиций, что может спровоцировать новый виток снижения котировок. Аналитики отмечают, что показатель ещё не перешагнул отметку в 50%, которая характерна для фазы полной капитуляции. Однако, текущая динамика указывает на риск развития более масштабного медвежьего тренда.

Для изменения негативного сценария покупателям необходимо вернуть контроль над уровнями сопротивления в районе 75 тысяч долларов. До тех пор, пока этого не произошло, вероятность продолжения бокового движения или снижения к поддержке в ~63 тысяч долларов остается высокой. Рынок продолжает балансировать между покупателями и продавцами, но увеличивающийся объем убыточных монет делает позицию быков все более шаткой.