Inthenews
Количество пользователей платформы Aave достигло рекордной отметки и составило более 155 тысяч
Рост активности в протоколе Aave связан с изменением стратегий инвесторов и волатильностью на рынке криптовалют

По данным аналитической платформы Token Terminal, специализирующейся на блокчейне, в феврале 2026 года количество ежемесячно активных пользователей децентрализованного протокола кредитования Aave превысило 155 тысяч. Этот показатель практически удвоился за последние полгода, став рекордным за всю историю платформы.

Основной причиной роста числа пользователей эксперты называют изменение динамики на криптовалютном рынке. Ранее инвесторы могли получать доходность от 10 до 30 процентов годовых, просто удерживая стабильные монеты вроде sUSDe от Ethena, но сейчас этот показатель упал ниже 4 процентов.

По мнению аналитиков, у пользователей остается мало инструментов с низким уровнем риска. В таких условиях кредитование становится практически единственным доступным вариантом.

                                                                         Изображение - ChatGPT

Руководитель исследовательского отдела Presto Labs Питер Чанг (Peter Chang) отметил, что протокол за годы работы превратился в важный элемент DeFi-инфраструктуры. Он подчеркнул, что многие проекты находятся на экспериментальной стадии, но платформы вроде Aave уже доказали свою надежность и стали ключевыми элементами блокчейн-экосистемы.00

Согласно данным DeFiLlama, на данный момент в Aave заблокировано активов на сумму почти 27 миллиардов долларов, распределенных по 20 блокчейнам. Это позволяет платформе сохранять лидерство среди протоколов кредитования в сфере DeFi. Токен управления AAVE торгуется в районе 107 долларов, что на 83,8 процента ниже исторического максимума 2021 года.

#aave #децентрализованного протокола кредитования aave #число пользователей
Источник: finance.yahoo.com
