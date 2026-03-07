Сайт Конференция
Блоги
Inthenews
Криптотрейдеры устремились на нефтяной рынок после роста цен выше 90 долларов
Объемы торгов нефтью на криптоплатформах выросли на 140 процентов за сутки, а контракты на сырую нефть вошли в топ активов по популярности

Трейдеры начали активно торговать нефтью после того, как ее цена превысила 90 долларов за баррель.  За последние 24 часа объемы сделок по фьючерсам на сырую нефть на платформе Hyperliquid выросли на 140 процентов. Токенизированный бессрочный фьючерс на сырую нефть WTI XYZ:CL вошел в пятерку самых торгуемых активов на бирже HIP-3, обогнав по популярности золото и серебро.

Согласно информации децентрализованной биржи Hyperliquid, на платформе HIP-3 сейчас сосредоточено около 30 процентов всей торговой активности. При этом за последние сутки объем сделок по контракту XYZ:CL вырос до 242 миллионов долларов, установив новый рекорд.

Резкий рост интереса к нефтяным фьючерсам наблюдается с 3 марта, когда дневной объем торгов превысил 100 миллионов долларов. На 6 марта открытый интерес по контракту XYZ:CL составил 66,06 миллионов долларов. Цена на нефть марки WTI на международных рынках поднялась до 92,31 доллара.

                                                                   Изображение - ChatGPT

Основные торги происходят на платформе Hyperliquid, которая специализируется на токенизированных фьючерсах. Здесь криптотрейдеры получили возможность оперативно реагировать на колебания цен на нефть, используя бессрочные контракты. Платформа стала одной из самых гибких для торговли реальными активами в криптоиндустрии.

Переключение криптотрейдеров на нефтяной рынок демонстрирует, как криптоинфраструктура адаптируется к изменяющимся условиям. Рост цен на нефть связан с геополитическими факторами и сокращением поставок, что создает новые возможности для спекулятивных операций. В то же время эксперты не исключают рисков резких ценовых колебаний, вплоть до отрицательных значений, если ситуация на рынке стабилизируется.

#нефтяной рынок #криптотрейдеры #объемы торгов нефтью на криптоплатформах
Источник: cryptopolitan.com
