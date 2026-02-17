Аналитики зафиксировали рекордный отток стейблкоинов с крупнейшей криптобиржи Binance, что может свидетельствовать о смене рыночного цикла

С конца ноября 2025 года резервы стейблкоинов на Binance сократились более чем на 7 миллиардов долларов. На февраль этого года объем средств в стабильных монетах на бирже составляет около 36 миллиардов долларов, тогда как еще несколько месяцев назад этот показатель превышал 43 миллиарда.

Аналитическая платформа Cryptoquant обращает внимание на продолжительность оттока, поскольку снижение ликвидности наблюдается уже на протяжении трех месяцев подряд. Подобная динамика в прошлом фиксировалась во время затяжных периодов коррекции и напоминает ситуацию на медвежьем рынке 2023 года.

Отток средств затронул не только стейблкоины, но и ряд крупных криптовалют. Резервы эфира (ETH) на бирже опустились до 3,7 миллиона монет, что является самым низким показателем с 2024 года. Значительное снижение запасов коснулось и таких активов, как XRP.

Среди возможных причин вывода средств аналитики называют перераспределение капитала крупными инвесторами. Вместо того чтобы ожидать подходящего момента для входа в рынок на бирже, держатели предпочитают выводить ликвидность в другие инструменты. Дополнительным фактором стало распространение в соцсетях слухов и опасений по поводу устойчивости платформы, что усилило волну выводов.

Темпы вывода средств ускорились в феврале. Только за последние две недели месяца объем стейблкоинов на платформе снизился на 3 миллиарда долларов. Альтернативой хранению средств на биржах сейчас выступают децентрализованные DeFi‑протоколы, прежде всего сервисы кредитования и стейкинга.

Параллельно с оттоком с централизованной биржи фиксируется снижение ликвидности в собственной блокчейн-сети Binance под названием BNB Chain. Согласно данным платформы Artemis, за последние три месяца из сети было выведено 219 миллионов долларов, что аналитики относят к числу наиболее заметных оттоков среди крупных блокчейнов.