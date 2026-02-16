Сайт Конференция
Inthenews
Чанпэн Чжао рассказал о проблемах блокчейн-транзакций для компаний и частных лиц
По его словам, ключевой проблемой остается отсутствие конфиденциальности в публичных блокчейнах

Сооснователь крупнейшей криптовалютной биржи Binance предупредил о серьезных препятствиях на пути массового использования криптовалют в корпоративных платежах. 

Прозрачность транзакций в сетях биткоина и эфириума позволяет любому пользователю отслеживать движение средств. Хотя адреса кошельков не содержат личных данных, их без труда можно связать с конкретными лицами или организациями, что создает риски для бизнеса и частных пользователей.

Чжао привел пример с выплатой заработной платы. Если компания перечисляет сотрудникам средства в криптовалюте, информация о размере вознаграждений становится доступна всем. В традиционных финансовых системах такие данные строго конфиденциальны. 

                                                                  Изображение - ChatGPT

Кроме того, публичность транзакций может привести к утечке коммерческих секретов, так как конкуренты получают возможность анализировать платежи, выявлять партнеров и оценивать объемы сделок.

Эксперты отмечают, что развитие искусственного интеллекта усугубляет проблему. Современные алгоритмы способны анализировать большие массивы данных, выявлять закономерности и прогнозировать поведение пользователей. Это повышает риск мошенничества и кибератак.

Некоторые блокчейн-проекты уже тестируют решения для защиты конфиденциальности. Среди них технологии с нулевым разглашением (zero-knowledge proofs, ZKP) и другие криптографические методы. Однако их массовое внедрение пока остается под вопросом из-за вычислительных затрат и регуляторных барьеров.

#использования криптовалют в корпоративных платежах #рисках публичных транзакций #чанпенг чжао (cz)
Источник: cryptopolitan.com
