Стейблкоин, привязанный к российскому рублю, демонстрирует одни из самых высоких темпов увеличения предложения среди стейблкоинов, не привязанных к доллару

За последний год объем выпущенных токенов A7A5, по данным on-chain‑аналитики, увеличился почти на $90 млрд, что делает его одним из самых быстрорастущих стейблкоинов, не привязанных к доллару. Для сравнения, объем обращения крупнейших долларовых стейблкоинов USDT и USDC за тот же период вырос примерно на $49 млрд и $31 млрд соответственно.

Технически актив обеспечивается резервами в рублях и выпускается на блокчейнах с низкими комиссиями, включая Трон и Эфириум. Платформа позволяет быстро конвертировать средства и использовать их в децентрализованных приложениях.

Проект был запущен в начале 2025 года организацией A7, которая помогает компаниям проводить международные расчеты и получать доступ к ликвидности через протоколы децентрализованных финансов. Фирма связана с российским Промсвязьбанком и позиционирует A7A5 как инструмент для трансграничных платежей в рублевой зоне.

При этом токен отсутствует в листингах крупных централизованных торговых площадок и доступен пользователям преимущественно через децентрализованные протоколы, включая Uniswap.

Развитие цифровых активов, привязанных к национальной валюте, сейчас наиболее заметно на российском и соседних рынках. Эксперты отмечают рост интереса со стороны физлиц и бизнеса, стремящихся минимизировать валютные риски, упростить расчеты в рублевой экосистеме и частично обходить ограничения, связанные с международными санкциями.