Сервис Илона Маска запускает новую функцию, раскрывающую географию аккаунтов, в том числе при использовании VPN

Платформа X (заблокирована в РФ) обновляет раздел информации «Об аккаунте», в котором отображаются данные о геолокации пользователя, дате регистрации, истории смен ников и способе установки приложения. Новый функционал призван повысить прозрачность и снизить активность ботов.

Изменения призваны дать пользователям возможность отличить реальных людей от ботов, особенно в условиях роста использования ИИ для имитации активности. Владельцы аккаунтов сами смогут выбирать уровень детализации информации о себе. По умолчанию система показывает только страну происхождения.

Анализ кода платформы позволил исследователям обнаружить фрагменты, связанные с индикатором VPN. Он будет предупреждать, что местоположение аккаунта может быть неточным, если используется сокрытие IP-адреса.

Обновление затронет в первую очередь старые профили. Для официальных государственных профилей геоданные показываться не будут.