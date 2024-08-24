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Vlad_37
Google Keep теперь помогает создавать заметки с помощью искусственного интеллекта
Приложение Google Keep для Android только что получило обновление «Помогите мне создать список» - функцию, работающую на основе искусственного интеллекта, которая создает заметки и списки дел по вашему запросу

Постепенно Gemini интегрируется во все приложения компании из Маунтин-Вью. Хорошим доказательством тому служит недавнее сообщение о том, что ИИ-чатбот Google скоро получит расширения для нескольких приложений, и одним из самых заметных, несомненно, является Google Keep.

Как мы можем прочитать на 9to5Google, Google включила новый раздел на странице поддержки Workspace Labs, который подтверждает, что приложение Google Keep для Android было обновлено функцией «Помогите мне создать список», которая использует генеративный ИИ Gemini, чтобы помочь вам быстро и легко создавать заметки, списки дел и списки покупок.

Таким образом, отныне вы сможете создавать заметки и списки дел в Google Keep, просто нажав на кнопку этой новой функции и набрав запрос с подробным описанием. Например, вы можете попросить приложение создать список продуктов с полезными ингредиентами для ваших ужинов или составить список наиболее рекомендуемых продуктов из разных категорий, таких как овощи, мясо, бобовые или зерновые.

Более того, создав список, вы сможете изменить его по своему вкусу, добавив новые параметры, отредактировать каждый его элемент вручную и вставить его в пустое поле.

Эта функция Google Keep уже была анонсирована во время презентации нового Pixel 9, а теперь она реализована в версии v5.24.322.01.90 приложения для заметок. Конечно, вы должны знать, что эта новая функция Google Keep бесплатна для всех пользователей Google Pixel, как зарегистрированных в Workspace Labs, так и нет, но если у вас Android-устройство другого бренда, то для ее использования вам придется завести аккаунт Google One AI Premium или Workspace Labs, как объясняется на странице поддержки этой новой функции.

#искусстввенный интеллект #google keep
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