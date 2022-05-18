Издательство компьютерных игр 505 Games Ltd. совместно с финской компанией-разработчиком Forbidden Studios во время очередной весенней презентации новинок анонсировали выход нового приключенческого симулятора Among the Trolls.
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Сюжет этой приключенческой игры развивается в живописных финских лесах, а все события будут происходить от первого лица, которое, к тому же, можно выбирать в зависимости от гендерной принадлежности. Так, протагонистом может стать как парень Алекс, так и девушка Анна. Главный герой/героиня захочет проведать своих бабушку и дедушку, но не обнаружит их на месте, увидев, что некогда родной и ухоженный домик уже давно заброшен. А далее начнутся приключения и настоящее выживание в дремучих лесах, буквально пропитанных мифологией и природными духами.
Окунувшись с головой в полный опасностей чарующий мир, геймерам придётся проявить все свои умения и смекалку, чтобы выстоять в борьбе с троллями и прочей лесной нечистью, ощутив на себе древнюю магию и сопутствующее ей очарование. Для этого им потребуется воспользоваться вспомогательными атрибутами, прокачивая свой скилл в наполненном волшебством пространстве, поэтому скучать игрокам будет некогда.
Что касается игровой доступности, то по предварительным данным, раннюю версию Among the Trolls можно будет найти на Steam в течение всего 2022 года, тогда как полный релиз состоится не позднее 20 месяцев после презентации в Early Access. Кроме того, создатели проекта сообщают, что стоимость игры со временем будет повышаться.