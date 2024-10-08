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Nata15
Google Photos внедряет поиск фотографий с использованием искусственного интеллекта
Эта инновация, которая пока доступна только в США, предлагает пользователям описывать содержимое изображений, а система автоматически находит нужные фото

Сервис Google Photos представил инновационную функцию, позволяющую пользователям осуществлять поиск фотографий с помощью искусственного интеллекта Gemini. Эта новая возможность, получившая название Ask Photos, дает возможность описывать содержание изображений, а система самостоятельно определяет и находит соответствующую фотографию. На данный момент данная функция доступна только для пользователей в США, как сообщает ресурс 9to5Google.

Функция Ask Photos заменяет традиционное поле поиска, расположенное в нижней части интерфейса. Старая версия поиска также останется, но ее можно будет использовать только в тех случаях, когда новый алгоритм не сможет обработать ваш запрос.

Искусственный интеллект наиболее эффективно распознает фотографии с людьми, но также способен помочь в поиске важных изображений, таких как воспоминания с отпуска. Во время презентации на конференции Google I/O 2024 был приведен пример запроса: «Что мы ели в отеле в Париже?»

Представители компании Google уверяют, что поводов для беспокойства относительно конфиденциальности нет. Все запросы, используемые для улучшения работы Ask Photos, проверяются только после выхода из вашего аккаунта Google, что направлено на защиту личной информации пользователей.

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