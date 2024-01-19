Несмотря на уход многих крупных издательств из России, отечественные геймеры всё ещё надеются, что новейшие игры будут переводить на родной язык

Вопреки уходу крупных издательств из российского игрового рынка, сообщается, что российские геймеры продолжают надеяться на перевод новых игр на родной язык. По последней информации о Final Fantasy VII Rebirth на странице в PlayStation Store, русского языка в игре не предусмотрено — ни в озвучке, ни в текстовом переводе.

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Эта тенденция сохраняется и в случае предыдущей версии игры, Final Fantasy VII Remake, выпущенной в 2020 году. Однако стоит отметить, что некоторые проекты, вроде Final Fantasy XVI, все же получают локализацию с русскими субтитрами и интерфейсом, что может служить некоторым утешением для российских поклонников серии.