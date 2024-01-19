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Вопреки уходу крупных издательств из российского игрового рынка, сообщается, что российские геймеры продолжают надеяться на перевод новых игр на родной язык. По последней информации о Final Fantasy VII Rebirth на странице в PlayStation Store, русского языка в игре не предусмотрено — ни в озвучке, ни в текстовом переводе.
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Эта тенденция сохраняется и в случае предыдущей версии игры, Final Fantasy VII Remake, выпущенной в 2020 году. Однако стоит отметить, что некоторые проекты, вроде Final Fantasy XVI, все же получают локализацию с русскими субтитрами и интерфейсом, что может служить некоторым утешением для российских поклонников серии.