Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
AnLesha За пост начислено вознаграждение
Nintendo Switch стала третьей самой продаваемой консолью всех времён
Объём продаж достиг 122 миллионов устройств, на втором месте Nintendo DS с 154 миллионами, а Sony Playstation 2 занимает первое место с более чем 155 миллионами проданных консолей.
рекомендации
3080 дешевле 70 тр - цены снова пошли вниз
MSI 3060 Ti Ventus OC дешевле 40 тр
16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - все до 100 тр
3070 Ti дешевле 60 тр в Ситилинке
-19% на 13900KF - цены рухнули
3060 дешевле 30тр в Ситилинке

Nintendo Switch стала третьей самой продаваемой консолью всех времён, обогнав Sony PlayStation 4 и Nintendo Game Boy по общему количеству проданных за всё время консолей. Отчет о доходах Nintendo за третий квартал показывает, что в период с 1 октября по 31 декабря 2022 года Switch, Switch OLED и Switch Lite в совокупности проданы тиражом 8,2 миллиона единиц, в результате чего общий объем продаж консоли с момента её выпуска в 2017 году достиг 122,55 миллиона единиц.

реклама

Таким образом, Nintendo Switch обогнала 118,69 миллиона приставок Game Boy и Game Boy Color (Nintendo классифицировала их как Game Boy), а также 117,2 миллиона единиц, о которых сообщила Sony для PS4. Несмотря на это достижение, продажи Switch снизились на 23% по сравнению с 10,6 млн. единиц, проданных в том же квартале прошлого года. Продажи игр для Switch также снизились на 4% в годовом исчислении, несмотря на популярность Pokémon Scarlet и Violet, которые побили рекорды и стали самыми быстро продаваемыми играми в истории Nintendo.

рекомендации
3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом
Выбираем игровой ноут: на что смотреть, на чем сэкономить
3070 Gainward Phantom дешевле 50 тр
13700K дешевле 40 тр в Регарде
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
3070 дешевле 50 тр в Ситилинке
MSI 3050 за 25 тр в Ситилинке
3060 Gigabyte Gaming за 30 тр с началом
13600K дешевле 30 тр в Регарде
4080 почти за 100тр - дешевле чем по курсу 60
12900K за 40тр с началом в Ситилинке
RTX 4090 за 140 тр в Регарде
Компьютеры от 10 тр в Ситилинке
3060 Ti Gigabyte за 42 тр в Регарде

Nintendo всё ещё может повысить спрос на Switch, выпустив специальные издания консоли вместе с крупными предстоящими релизами, такими как The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom. По прогнозам, если Nintendo подготовит хотя бы два специальных издания, она сможет продать более 20 миллионов устройств в следующем финансовом году. Существует также вероятность того, что в будущем Nintendo выпустит модель "Switch Pro", которая будет учитываться наряду с продажами OLED, Lite и оригинальной Switch, что даст консоли больше шансов свергнуть PS2.

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#nintendo #nintendo switch
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Nintendo Switch обошла по продажам PlayStation 4
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

В Польше трудоустроенным украинцам стали вручать повестки
32
В России заметно подорожает интернет и связь, а за оплату услуг возьмут комиссию
29
Прокуратура Украины официально вызвала основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина на допрос
26
Илон Маск отреагировал на сбитие китайского шпионского аэростата мемом в твиттере
1
Первое боевое применение F-22 за последние 10 лет и самое высотное поражение воздушной цели
11
Владимир Зеленский ввёл санкции против атомной отрасли России
9
Россия запускает в производство новый беспилотник, превосходящий "Герань" и иранские Shahed
6
Ситуация с поставками Leopard 2 превращается в комедию
10
Стелс-истребитель пятого поколения F-22 Raptor провел свой первый воздушный бой
4
Voyah представила премиальный электромобиль для России – новый конкурент для Toyota Camry и Kia K5
+
Майнеры зарабатывают 3 доллара с одной видеокарты RTX 3080 Ti
13
Ученые обнаружили планету, лишь половина которой пригодна для жизни
4
Подержанные видеокарты после майнинга могут стать выгодной покупкой
1
Финальный список из 39 флагманов Xiaomi, которые получат прошивку MIUI 14 на Android 13 к лету 2023г
1
Астрономы нашли потенциально обитаемый мир всего в 31 световом году от нас
4
Китай недоволен сбитием их «шпионского аэростата» ВВС США
+
Китайские воздушные шары шпионили не раз в воздушном пространстве США, но оставались незамеченными
+
Российские ритейлеры перестали выдавать гарантийные талоны и кассовые чеки на продаваемую продукцию
15
Техноблогер рассказал, как Intel собирается отвоевывать рынок дискретных карт
7
Американская компания начнёт производить новые танки Abrams для Украины
5

Популярные статьи

5 причин, по которым я купил в мощный игровой ПК бюджетный SATA SSD, а не M.2 NVMe SSD
62
Windows 11 и DISM-Scripts - весомый повод перехода с Windows 10 на новую ОС
33
Как я весь год просидел на Radeon RX 6500 ХТ, и почему не хочу покупать GeForce RTX 3070 Ti
108
Турция может отказаться от покупки F-16 у США и купить их у Европы, Китая или России
27
О выходе из строя недорогих СЖО по окончании гарантийного срока
78
О невероятно шумных PlayStation 4 Pro - личный опыт
11
12 лучших процессоров для мощных игровых ПК в феврале 2023 года
7
Краткий обзор XFX Qick 319 Radeon RX 6700 XT Black - топ за свои деньги
54
Как китайский "шар" унизил США, добавил политических очков Китаю и почему это плохо для Украины
3
Обзор и тестирование видеокарты GIGABYTE Intel Arc A380 WINDFORCE OC
22

Сейчас обсуждают

Alex Belkin
17:24
С win10 лучше до win12 обновиться позже, а тратить своё время на этот промежуточный костыль не вижу смысла
Windows 11 и DISM-Scripts - весомый повод перехода с Windows 10 на новую ОС
REY_B_
17:23
Мерцание это проблема низких разрешений. FSR и dlss этого добавляют, а потом с этим геройски борются. По мне, так лучше бы картинка рисовалась в высоком разрешении, а потом опускалась хоть до 1080. Бы...
DLSS 2.5 против FSR 2.1 - преимущество до сих пор за Nvidia. Разбираемся на примере Forspoken
Владимир Татаренков
17:20
Честную информацию можно получить только от лично знакомых очевидцев, или в качестве отчёта разведывательной службы - если ты не простой человек, а какой-нибудь офицер спецслужб, занимающийся именно э...
Первый потребительский SSD PCIe Gen5 от CFD Gaming на 2 ТБ протестировали — скорости до 10 ГБ/с
REY_B_
17:20
Мне FSR больше нравится. Сейчас зима, а красненькое выглядит теплее. В марте наверно захочу зелёненького....
DLSS 2.5 против FSR 2.1 - преимущество до сих пор за Nvidia. Разбираемся на примере Forspoken
REY_B_
17:18
Все спекульные пирамиды держаться на "инфоповодах". Маск над этим и прикалывался.
Неизвестный инвестор вывел 2 млн Dogecoin после 9 лет ожидания с выгодой больше 20 000%
neSaint
17:17
Куча ушло сетевых продаванов = издержки выросли + инфляция чисто продуктовая +30-40% а про остальное не говорю, так что неудивительно если все растет как на дрожжах
В России заметно подорожает интернет и связь, а за оплату услуг возьмут комиссию
REY_B_
17:13
Фрицы в 1945 в Берлине тоже верили, что вот-вот подойдут свежие дивизии из Африки. За последние пару-тройку тысяч лет люди умнее не стали. Только дурь из них вышибать стало запрещено.
Украинские военные нарочно портят технику и оборудование, чтобы остаться в тылу
хахахер
17:13
а 8527 где нутти
ЧВК “Вагнер” против “Грузинского легиона” - победитель сражения получит контроль над Бахмутом
Рулон Обоев
17:13
Он и совершил. Хочешь рывок - бери 4090. Не хочешь? Ну как хочешь. =)
Средне-бюджетную RTX 4060 Ti протестировали: на 25% быстрее RTX 3060 Ti
neSaint
17:13
Укороченные psb зло - мало места для распределения тепла и чревато перегревом и даже отвалом, если есть возможность поставить полноразмер то это гораздо надежнее
Продажи GeForce RTX 4070 могут начать в апреле
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем