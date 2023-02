Объём продаж достиг 122 миллионов устройств, на втором месте Nintendo DS с 154 миллионами, а Sony Playstation 2 занимает первое место с более чем 155 миллионами проданных консолей.

Nintendo Switch стала третьей самой продаваемой консолью всех времён, обогнав Sony PlayStation 4 и Nintendo Game Boy по общему количеству проданных за всё время консолей. Отчет о доходах Nintendo за третий квартал показывает, что в период с 1 октября по 31 декабря 2022 года Switch, Switch OLED и Switch Lite в совокупности проданы тиражом 8,2 миллиона единиц, в результате чего общий объем продаж консоли с момента её выпуска в 2017 году достиг 122,55 миллиона единиц.

Таким образом, Nintendo Switch обогнала 118,69 миллиона приставок Game Boy и Game Boy Color (Nintendo классифицировала их как Game Boy), а также 117,2 миллиона единиц, о которых сообщила Sony для PS4. Несмотря на это достижение, продажи Switch снизились на 23% по сравнению с 10,6 млн. единиц, проданных в том же квартале прошлого года. Продажи игр для Switch также снизились на 4% в годовом исчислении, несмотря на популярность Pokémon Scarlet и Violet, которые побили рекорды и стали самыми быстро продаваемыми играми в истории Nintendo.

Nintendo всё ещё может повысить спрос на Switch, выпустив специальные издания консоли вместе с крупными предстоящими релизами, такими как The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom. По прогнозам, если Nintendo подготовит хотя бы два специальных издания, она сможет продать более 20 миллионов устройств в следующем финансовом году. Существует также вероятность того, что в будущем Nintendo выпустит модель "Switch Pro", которая будет учитываться наряду с продажами OLED, Lite и оригинальной Switch, что даст консоли больше шансов свергнуть PS2.