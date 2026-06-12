Илон Маск вывел свою космическую компанию на биржу Nasdaq, первые акции начали торговаться по 135 долларов за штуку

12 июня компания SpaceX, возглавляемая Илоном Маском, провела одно из самых ожидаемых и противоречивых публичных размещений акций (IPO) за всю историю. Акции компании начали торговаться на бирже Nasdaq по цене 135 долларов за штуку, хотя большинство розничных инвесторов, скорее всего, заплатят гораздо больше.

IPO стало историческим по многим причинам: SpaceX надеется привлечь 75 миллиардов долларов под тикером SPCX, что сделает его крупнейшим публичным размещением акций в истории. Компанией управляет Маск, который также руководит Tesla — еще одной компанией с капитализацией в триллион долларов. Ожидается, что в результате IPO Илон Маск, которому будет принадлежать 85% голосующих акций, станет первым в мире триллионером. Bloomberg сообщает, что спрос на акции в четыре раза превышает их количество.

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Ранее в этом году SpaceX была оценена в 1,25 триллиона долларов после слияния с xAI, компанией Маска в сфере искусственного интеллекта, которой также принадлежит X.com, бывший Twitter. Эта сделка означает, что инвесторы будут покупать акции по исторически высокой цене, хотя Маск объединил компании за свой счет.

Несмотря на то, что SpaceX осуществляет примерно 82 % всех космических запусков в США и контролирует почти половину мирового коммерческого космического рынка, компания крайне убыточна. В 2025 году она потратила около 4,9 миллиарда долларов, а в первом квартале 2026 года — еще миллиарды, в основном из-за расходов на масштабные центры обработки данных для ИИ. При нынешних темпах расходования средств 75 миллиардов долларов, привлеченных в ходе IPO, могут быть израсходованы в течение 2,5 лет.